Probleme cu gazonul la FCSB – Dinamo. Cum arată suprafața de joc după acuzele lui Becali de la Fanatik SuperLiga. Foto exclusiv

Reporterii FANATIK prezenți la fața locului au constatat că temerile lui Gigi Becali din urmă cu mai multe zile au fost justificate. Mai exact, patronul celor de la FCSB s-a plâns că președintele Federației Române de Rugby Alin Petrache nu a acceptat cu ușurință faptul că partida a fost mutată pe acest stadion și a ordonat ca naționala de rugby să susțină mai multe antrenamente aici.

Cum arată gazonul înainte de FCSB – Dinamo

Asta, cu toate că gazonul trebuia protejat înainte de meciul FCSB – Dinamo. ”E ăla, Petrache, care face câte două antrenamente, trebuie luat măsuri și cu ăla. Face câte două antrenamente pe acolo ca să strice gazonul, ca să arate că uite veți să jucați pe terenul meu. În țara asta fiecare nebun are o păsărică”, s-a plâns Gigi Becali, moment în care Horia Ivanovici a remarcat, în timpul emisiunii FANATIK SUPERLIGA:

Acum, reporterii FANATIK aflați la fața locului au constatat că temerile lui Gigi Becali sunt justificate, pentru că gazonul nu arată prea bine, nefiind protejat înainte de acest meci. Alin Petrache s-a apărat într-un interviu acordat Gazeta Sporturilor. Se pare că Alin Petrache a fost extrem de deranjat să afle că stadionul în condițiile în care Federația Națională de Rugby are prioritate când vine vorba de folosirea ”Arcului de Triumf”.

Mai mult, Petrache ar fi avut o reacție nervoasă față de Radu Popa, șeful Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”. ”Nu-mi fac eu programul după cum vrea Gigi Becali! Vineri ne antrenăm la 11:00, nu mă interesează de niciun FCSB”, a transmis Petrache, atunci când i-a fost sugerat că ar fi mai bine ca rugbyiștii săi să își amâne antrenamentele până se va juca FCSB – Dinamo.

”Povestea e mai complicată. Am văzut și declarațiile primului-ministru de astăzi. Cum acest stadion este un Complex Sportiv Național, trebuie respectate legile acestei țări și ordinele de ministru date. Pe scurt, pentru folosirea acestor baze sportive, la punctul A scrie clar că prioritate au loturile olimpice și naționale! Naționala de rugby a României e singura participantă la un Campionat Mondial și nu am unde să mă antrenez normal, nu am sală de forță, nu am nimic.

Ieri m-a căutat un directoraș să-mi transmită că nu putem face antrenamentul din această dimineață pe stadionul mare pe motiv că vine FCSB să se antreneze conform contractului de închiriere. Eu nu am niciun fel de problemă, să vină cine vrea, dar când nu am eu treabă și antrenamente. Și să se respecte ordinul 2345 emis de către Autoritatea Națională pentru Sport acum 13 ani!”, a transmis Petrache, conform sursei citate.

Mai mult, președintele FR Rugby susține că jucătorii de rugby au ales să nu facă antrenamente ”dure” tocmai pentru a face un compromis și pentru a proteja gazonul. ”Nici măcar n-am făcut un antrenament dur pe central, ruperile de ritm, sprinturile etc tocmai ca să nu distrugem gazonul. Dar terenul 2 are 50 de metri lățime și la competiții e de 80. Ce repere pot să am eu când îmi dispare o bucată importantă din teren?

Concluzia e că sunt mai mulți directorași, inclusiv domnul Radu Popa, dar ei trebuie să respecte un ordin de ministru, că suntem echipa națională a acestei țări. Poate să intre pe stadion absolut toată lumea, așa cum a precizat și domnul Ciolacu astăzi, dar să se respecte regulile și ordinele emise de autoritățile acestei țări! Echipele naționale și cele olimpice au prioritate în fața altor cluburi sportive din această țară”, a răbufnit Alin Petrache, într-o reacție avută pentru

În cele din urmă FCSB – Dinamo se va disputa indiferent de condiții, după ce fanii fotbalului au fost alungați de pe Arena Națională din cauza unui concert și de pe stadionul Ghencea din cauza războiului dintre FCSB și reprezentanții CSA Steaua. Partida va începe de la ora 21:30 și în tribune vor fi aproximativ 8000 de fani, printre care 600 de dinamoviști.

