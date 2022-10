Probleme grave la Festivalul Ceaunelor din Bârlad. Oamenii au fost scandalizați când au aflat ce conținea farfuria lor cu fasole

Mai mult, evenimentul desfășurat de Primăria Municipiului Bârlad nu avea autorizație de la DSVSA. Scandalul a fost pornit de un locuitor din Bârlad, Mario, care a observat cum bucătarii adunau în farfurii mâncarea servită oamenilor care terminaseră de mâncat.

Scandal monstru la Festivalul Ceaunelor de la Bârlad

Resturile nu erau destinate animalelor ci, spre surprinderea celui care a dezvăluit totul, erau destinate altor bârlădeni

”La festivalul ceaunelor. Cotu Negru Bârlad. Când am văzut asta, nu am mai mâncat. Am plecat direct. Rămâne la aprecierea voastră”, s-a plâns bărbatul.

Șeful DSVSA Vaslui a aflat că acest eveniment nu avea autorizație sanitar-veterinară, deci va fi nevoit să ia cele mai duri măsuri posibile. Cu toate acestea, organizatorii se apără și spun că mâncarea înmulțită nu era menită servirii publicului larg, ci doar era ”degustată”.

”Acest eveniment al ceaunelor s-a desfășurat fără a avea autorizație sanitar veterinară. Colegii mei au luat legătura inițial cu cei din primărie și li s-a spus că nu-i un eveniment culinar, nu se servește mâncare.

– în primul rând cei care au făcut și au vândut acolo mâncare, am fi știut acum cine a făcut mâncarea aia din ceaunul filmat. Fapt pentru care, colegii mei au mers chiar astăzi la Primărie, care va fi sancționată pentru desfășurarea evenimentului fără document sanitar veterinar.

S-a luat legătura și cu firma care făceau acea mâncare de pe film și ei au precizat că nu se servea mâncare, ci gustau să vadă ce mai trebuie în mâncare, dacă fasolele erau fierte, castronelul era plin și l-au repus înapoi. Nu reiese din film că se servea mâncare, dar asta nu exonerează primăria de faptul că a organizat un asemenea eveniment fără aviz sanitar veterinar.

Si cei care făceau mâncarea vor fi sancționați pentru că nu au avut aviz sanitar veterinar pentru mâncarea gătită! Sancțiunea este între 2000 si 10.000 de lei și urmează ca inspectorii să facă cercetările de rigoare și să aplice legea.

Iar pe viitor, atragem atenția că, atunci când se desfășoară asemenea evenimente unde se servește mâncare, sã fie notificată DSVSA pentru a le stabili condițiile și a avea lista participanților la eveniment”, a transmis medicul Mihai Ponea, directorul executiv DSVSA Vaslui, potrivit .