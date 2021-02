Probleme mari la Politehnica Iași. Primarul Mihai Chirica amenință clubul că taie finanțarea

Politehnica Iași ar putea rămâne fără finanțare. Primarul Mihai Chirica îi cere explicații noului antrenor al echipei, Andrei Cristea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Edilul municipiului Iași și-a pierdut răbdarea cu echipa de fotbal a orașului și a anunțat că va sista finanțarea dacă rezultatele vor continua să fie la limita mediocrității.

Politehnica este ultima în Liga 1 și nu a mai câștigat din decembrie anul trecut. Mai mult, gruparea din Copou a fost eliminată, marți, și din Cupa României de Petrolul Ploiești, echipă din eșalonul secund.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primarul Mihai Chirica cere argumente pentru a finanța în continuare echipa

Primarul Iașului nu este deloc mulțumit de rezultatele Politehnicii din acest sezon și susține că nu mai are argumente în fața comunității pentru a pompa în continuare fonduri de la bugetul Primăriei pentru susținerea activității clubului de fotbal.

”Am sprijinit cu aproape un milion de euro anul trecut, ca autoritate locală, un club din Liga 1, ceea ce nu se mai întâmplă pe nicăieri. Am reușit să luăm mai puține goluri, însă în ritmul ăsta, nu știu dacă poți pleca cu un plus de pe teren.

ADVERTISEMENT

Vrem și rezultate, nu cerem nimic în plus, vrem rezultate. Dacă nu există rezultate, eu nu mai am argumente în fața Consiliului Local. Ca primar al orașului, eu nu mai am argumente să pot ajuta echipa”, a tunat Chirică, la sport.ro.

Andrei Cristea, chemat de Mihai Chirica să justifice rezultatele

Golgheterul Politehnicii Iași, Andrei Cristea, a fost numit antrenor al echipei, după demiterea lui Daniel Pancu, de la sfârșitul lunii ianuarie. Din cauză că a fost testat pozitiv cu COVID, Cristea nu a putut fi alături de echipă la primele două partide. A debutat, efectiv, la meciul de Cupă, cu Petrolul, pierdut de ieșeni cu 0-3.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primarul Mihai Chirica spune că nu a văzut nicio schimbare de atitudine a jucătorilor și l-a chemat pe Cristea la ședința Consiliului Local, de vineri, pentru a explica parcursul dezastruos al echipei din acest sezon.

”Andrei Cristea este un marcator de excepție, a avut un singur meci în campionat, care i-a adus și un punct. Apoi a venit eșecul usturător cu o echipă din Liga 2, cu Petrolul Ploiești, dar așteptările sunt mai mari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost invitat și el și conducerea clubului la Consiliul Local de mâine (vineri, 12 februarie), trebuie să vedem cum argumentează aceste rezultate. Sper să nu ajungem la decizia de a ridica finanțarea de la club”, a mai menționat Mihai Chirică, pentru sursa citată.