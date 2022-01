Noi probleme ale proiectului DDB! Doi lideri importanți nu mai fac parte din program

Fundașul lui Dinamo a anunțat că Alexandru Anghel și Nicu Tararache, care până acum însemnau două nume importante în proiectul DDB, nu mai fac parte din el.

Ambii sunt supărați după demiterea lui Mircea Rednic, decizie luată fără consultarea DDB-ului, ceea ce i-a supărat pe fanii cotizanți ai „câinilor”.

Doi lideri importanți nu mai fac parte din proiect

, fundașul , a făcut anunțul că Nicu Tararache și Alexandru Anghel nu mai fac parte din programul DDB, deși ei erau unii dintre oamenii importanți implicați în proiect.

ADVERTISEMENT

„Eu am primit chiar și o primă de instalare în momentul în care am semnat cu Dinamo. Cei care m-au vrut atunci au fost Alex Anghel, Tararache și Elias Bucurică.

În momentul de față, Alexandru Anghel și Tararache nu mai sunt în PCH. Elias este, dar cred că n-am mai vorbit cu el de trei luni de zile”, a spus Steliano Filip, la TV .

ADVERTISEMENT

Steliano Filip nu mai vrea să audă de Dinamo

și despre situația lui la Dinamo și a spus că nu mai vrea să continue sub nicio formă, fiind speriat de amenințările primite din partea fanilor nemulțumiți:

„Situația în momentul de față e mai complicată, nu sunt lăsat să plec, eu mi-am spus dorința și îi mulțumesc lui mister pentru că m-a înțeles. Nu e vorba despre orgoliu, efectiv nu mai pot continua la Dinamo.

ADVERTISEMENT

Am primit multe mesaje și telefoane, am fost amenințat de unii suporteri… că știu unde locuiesc, că o să mă urmărească, că o să văd ce o să pățesc, tot felul de amenințări.

Am crezut că voi fi înțeles de conducere, pentru că atunci când am fost tras pe linie moartă, conducerea mi-a spus că mă pot duce la reziliere. Atunci, bineînțeles că am fost contactat de unele persoane dacă vreau să mă duc în Ungaria”.

ADVERTISEMENT

„Le-am transmis că mă pot duce liber de contract, am așteptat, am încercat să revin și să fiu lângă echipă, dar nu se mai poate, nu mai pot.

M-am dus la antrenamente, am avut o discuție cu mister și nu mai pot, am fost înțeles, dar nu pot pleca”, a mai spus Steliano Filip.