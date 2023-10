Gazon de coșmar la Belarus – România. ”Soluția” oferită la Fanatik SuperLiga

FANATIK a vizitat stadionul celor de la Ujpest cu 24 de ore înainte de jocul din preliminariile Euro 2024, iar suprafața de joc . Selecționerul Edi Iordănescu consideră că este o lipsă de respect la adresa naționalei noastre.

Gazonul, cea mai mare problemă la Belarus – România

Într-o relatare telefonică de la Budapesta, Cristi Coste a punctat la faptul că gazonul arenei din Budapesta pe care se va juca întâlnirea Belarus – România este execrabil, iar moderatorul Horia Ivanovici a glumit pe această temă și a oferit o ”soluție” folosită pe vremuri în campionatul nostru.

ADVERTISEMENT

”Și ungurii ăștia fraieri, puteau să dea pe teren cu vopsea verde și nu se mai vedea. N-au șmecherie. Îi învăța nea George (n.r. – George Copos), imediat dădea cu o vopsea verde de calitate de zicea toată lumea că e masă de biliard. Arată rău de tot gazonul. Ăsta nu e gazon, arată rău și nisipul de sub gazon”, a spus Horia Ivanovici.

”Nu au avut vopsea verde, au avut doar nisip alb. Noi l-am văzut încă de marți dimineața pentru că ne-au lăsat să filmăm. Cei ce erau la stadion, din engleza pe care au putut să o livreze, ne-au spus ‘the pitch is not ok’ (n.r. – terenul nu este ok).

ADVERTISEMENT

Ne-am prins imediat despre ce este vorba, am reușit să facem poze de undeva de sus și am văzut în acel moment că erau inclusiv niște muncitori care aduceau cu roaba nisip și puneau în zonele în care lipsea gazonul. Gazonul nu ne avantajează, pentru că aceste porțiuni proaste sunt pe benzi, acolo de unde îți vin centrările, unde se desface jocul.

De asemenea, în ambele careuri mici, de la ambele porți, sunt probleme, dar în careul mic la portar se mai întâmplă. Sunt mult terenuri cu probleme în careul mic, deoarece acolo e portarul, se mai tasează”, a transmis Cristi Coste, de la Budapesta.

ADVERTISEMENT

Gazonul a fost mai bun la precedentele jocuri

În continuare, trimisul FANATIK în capitala Ungariei a povestit cum selecționerul Edi Iordănescu și portarul Horațiu Moldovan au inspectat gazonul chiar înainte de a veni la conferința de presă.

”Înainte de a veni la conferința de presă, Edi Iordănescu a fost pe teren, a bătut terenul de la un capăt la altul alături de Horațiu Moldovan, au văzut cum se prezintă, apoi au venit la întâlnirea cu jurnaliștii.

ADVERTISEMENT

Au vorbit despre starea terenului care este ca să-i citez ‘catastrofală’. Gazonul nu a fost la fel la meciurile pe care Belarusul le-a disputat aici cu Andorra și Israel”, a mai precizat Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este LIVE și EXCLUSIV pe FANATIK.RO. Show-ul se poate vedea în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, iar în premieră, în aceeași zi de la 17:30. Emisiunea este pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.