Procurorul șef al DNA a primit somație din cauza unei amenzi. Crin Bologa explică de ce a ajuns pe “lista datornicilor”

Crin Bologa a fost numit în funcția de procuror șef al DNA pe 20 februarie 2020, printr-un decret semnat de președintele Klaus Iohannis. Bologa a preluat mandatul de la Călin Nistor, care a fost șef interimar la DNA între ianuarie 2019 și februarie 2020. Numele lui Crin Bologa a apărut într-un anunț colectiv emis de autoritățile fiscale din Zalău, oraș în care domiciliază.

Șeful DNA Crin Bologa și soția sa dețin o casă de locuit în Zalău

Crin Bologa a declarat zilele trecute, într-un interviu acordat Prima TV, că mandatul unui procuror șef al DNA ar trebui prelungit de la trei ani, atât cât este în prezent, la cinci ani. „Trei ani, zic eu, sunt foarte puţini. Cred că ar trebui lungit şi dacă n-ar fi două mandate. Într-un an îţi cunoşti echipa, o construieşti, în al doilea an lucrezi, iar în al treilea an te pregăteşti de plecare”, a spus Crin Bologa, al cărui mandat se va încheia în februarie 2023.

„Ceea ce vă pot spune – şi nu pot detalia – este că avem în lucru, cu începerea urmăririi penale in rem şi investigare, dosare cu persoane foarte importante, atât la nivel local, cât şi central, din statul român pe care le bănuim că s-ar putea face vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de corupţie. Avem, de asemenea, dosare cu prejudicii foarte mari. Avem dosare în lucru cu prejudicii estimate la 1,7 miliarde euro.”, a mai dezvăluit Bologa la emisiunea Insider politic.

Cu aceeași ocazie, Crin Bologa s-a referit și la faptul că DNA , care plecase din țară în ziua în care a primit condamnarea la închisoare în dosarul Gala Bute: „A fost respinsă această măsură cerută de către noi, noi am atacat soluţia în instanţă şi ne-a fost respinsă şi calea de atac. Judecătorii au apreciat că nu au elemente suficiente care să arate că inculpata doreşte să plece din ţară sau să se sustragă, cu toate că noi aveam un precedent cu privire la acelaşi inculpat”.

Înainte să fie propus de ministerul justiției pentru funcția de procuror șef al DNA, Crin Bologa a fost prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, șef al serviciului judiciar al Parchetului Sălaj, dar și șef al DNA Cluj. Conform declarație de avere, Crin Bologa deține, împreună cu soția sa, Anca Maria, doua apartamente în Cluj-Napoca și o casă de locuit în Zalău.

Soții Bologa au primit o decizie de impunere pe 23 iunie 2021

Conform FANATIK, soții Bologa, Crin Nicu și Anca Maria, au primit două decizii de la autoritățile fiscale ale municipiului Zalău, oraș în care domiciliază. Prima a fost emisă pe 23 iunie 2021 de către Direcția Economică – Serviciul Impuneri Încasări Control Persoane Fizice și vizează decizia de impunere nr. 3824 din 14.04.2021. Direcția Economică este o structură care face parte din Primăria Zalău.

Alte decizii de impunere au fost trimise și altor contribuabili din Zalău, ale căror nume s-au regăsit într-un anunț colectiv. Acestea sunt acte administrative fiscale prin care se stabilește cuantumul sumelor datorate de contribuabili la sistemul bugetar, fiind asimilate cu rambursările de TVA, restituiri de impozite, taxe, contribuții sau obligații de plată a accesoriilor.

O asemenea decizie de impunere , după cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Numele soților Bologa a apărut într-un alt act administrativ fiscal, emis pe 2 noiembrie 2021 de Direcția Economică – Serviciul Executare Creanțe Bugetare a Municipiului Zalău. Creanțele bugetare reprezintă impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora.

Somația a fost emisă pe 2 noiembrie 2021, dar Crin Bologa a plătit amenda în octombrie 2021

De data aceasta, în anunțul colectiv din 2 noiembrie 2021, în dreptul numelor lui Bologa Crin Nicu și Bologa Anca Maria a fost trecută somația cu numărul 140922 din 6.10.2021. Cu toate acestea, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al DNA susține, într-un răspuns transmis la solicitarea FANATIK, că Bologa și-a achitat datoria, o amendă pentru expirarea rovinietei, în octombrie 2021, așadar cu cel puțin o săptămână înainte de anunțul colectiv în care a apărut somația.

“Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să vă comunice că, în acest moment, procurorul șef al DNA, domnul Crin Nicu Bologa nu înregistrează vreo datorie neplătită către stat. Somația la care faceți referire a fost emisă în legătură cu o amendă pentru expirarea perioadei de valabilitate a rovinietei anuale pentru autoturismul înmatriculat pe numele domnului procuror șef. Amenda a fost aplicată în cursul lunii iunie 2021, somația de neplată a fost emisă în cursul lunii octombrie 2021, iar plata amenzii a fost achitată în cursul aceleiași luni, octombrie 2021. Este inexplicabil motivul pentru care numele domniei sale nu a fost înlăturat din lista persoanelor care înregistrează creanțe, în condițiile in care datoria a fost achitată”, a comunicat Biroul de Informare şi Relaţii Publice al DNA.

Somațiile se aplică în mod special contribuabililor care au acumulat datorii mai mari de 100 de lei și mai vechi de șase luni de zile. În lipsa achitării sumelor restante în decursul a șase luni, ANAF poate trece la procedura de executare silită. După ce primește o somație, contribuabilul are la îndemână patru variante: dacă sumele sunt eronate se poate solicita o mediere, astfel încât ANAF-ul să verifice decizia de impunere, eșalonarea datoriei, contestarea sumelor în termen de 15 zile sau plata. Anul trecut, în presă s-a relatat că ANAF se pregătește să îi verifice pe cei care nu sunt la zi cu plățile către stat, urmând să le trimită somații de plată.