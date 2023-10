Profesoara de fizică în vârstă de 22 de ani, umilită de directorul școlii. De ce a fost dată afară după doar o săptămână de muncă

O tânără profesoară din Rusia, în vârstă de 22 de ani, Anastasia Şumilova, a fost dată afară la doar o săptămână de la începerea şcolii din cauza unui scandal apărut ca urmare a unor fotografii de modelling făcute înainte de a intra în învăţământ.

Profesoara a refuzat să-şi şteargă pozele

Femeia, din oraşul Işim (Regiunea Tiumen), face reclamă la narghilea, iart . Tânăra consideră că a fost nedreptăţită de conducerea şcolii.

ADVERTISEMENT

Fotografiile Anastasiei au fost găsite online de un blogger, care le-a popularizat alături de textul “Elevii sunt încântaţi, părinţii sunt consternaţi”.

Conducerea şcolii a reacţionat imediat şi i-a oferit tinerei profesoare de fizică două variante: ori îşi şterge pozele de pe reţelele de socializare, ori îşi dă demisia.

ADVERTISEMENT

Considerând că nu a făcut nimic rău sau indecent, tânăra a ales să plece, însă nu fără scandal. Acum cere daune morale atât de la boggerul care a defăimat-o, cât şi de la directorul care a tratat-o incorect.

“Nu înțeleg de ce trebuie să-mi șterg trecutul. Directorul mi-a spus că școala nu are nevoie de modele. În plus, a fost încălcat Codul Muncii. Conform legii, angajatorul nu are dreptul să concedieze unilateral un angajat dacă are un copil în întreținere care nu a împlinit vârsta de trei ani.

ADVERTISEMENT

Copilul meu are doi ani. Oamenii înguști la minte încearcă să mă calce în picioare. Totul s-a prăbușit într-o singură zi din cauza fotografiilor mele, care, pe de altă parte, sunt frumoase, estetice”, spune Anastasia Şumilova.

În comentarii, oamenii au fost împărțiți în două tabere. Unii au condamnat-o pe profesoară pentru “dragostea ei pentru fotografiile explicite”. Alții, dimpotrivă, au apărat-o pe autoarea postării, spunând că viața personală a profesoarei este treaba ei.

Cu toate acestea, reacția conducerii Școlii Nr. 8 din Işim a fost imediată. Anastasia Şumilova a dezvăluit presei că a fost concediată, directorul reproşându-i că nici măcar femeii de serviciu nu-i este permis sau să facă reclame în reviste la baruri cu narghilea.