Programul spion Pegasus, infiltrat în războiul Israel-Gaza. Compania NSO Group își spală imaginea la vârf în SUA

Compania israeliană NSO Group, autoarea programului spion Pegasus, a cerut o întâlnire „urgentă” cu secretarul amerian de Stat Antony Blinken, pe fondul războiului Israel-Hamas. Totodată, NSO face lobby pentru eliminarea de pe lista neagră a SUA (urmare a scandalului privind spionarea cu ajutorul programului Pegasus). Acum, invocând amenințarea Hamas, NSO încearcă să se apropie de americani.

Războiul Israel-Hamas, o oportunitate pentru NSO Group

NSO Group, compania israeliană de spionaj celebră pentru tehnologia de ascultare a telefoanelor Pegasus, a trimis un e-mail urgent și o scrisoare prin UPS pentru a solicita o întâlnire cu secretarul de stat Antony Blinken și cu oficiali de la Departamentul de Stat al SUA.

„Vă scriu în numele NSO Group pentru a solicita de urgență o oportunitate de a discuta cu secretarul Blinken și cu oficialii de la Departamentul de Stat cu privire la importanța tehnologiei de informații cibernetice în urma amenințărilor grave la adresa securității reprezentate de recentele atacuri teroriste ale Hamas în Israel și de consecințele acestora”, a scris Timothy Dickinson, partener la firma de avocatură Paul Hastings, cu sediul în Los Angeles, în numele NSO.

În ultimii doi ani, reputația NSO a fost afectată pe fondul unor dezvăluiri privind rolul programelor sale de spionaj în încălcări ale drepturilor omului. În timp ce izbucnea controversa privind rolul său în punerea la îndemâna guvernelor autoritare a programului Pegasus, NSO Group a fost trecut pe lista neagră a Departamentului de Comerț al SUA în noiembrie 2021, „pentru a pune drepturile omului în centrul politicii externe a SUA”, au declarat atunci oficialii americani.

La o lună după includerea pe lista neagră, a fost dezvăluit faptul că programul Pegasus a fost folosit pentru a spiona (inclusiv) diplomați americani. Scrisoarea NSO către Blinken – prezentată public ca parte a obligației lui Paul Hastings în conformitate cu Legea privind înregistrarea agenților străini ( , FARA) – face parte din cea mai recentă încercare a companiei israeliene de a-și reinventa imaginea și, cel mai important, o încercare de a ieși de pe lista neagră a Washingtonului.

Spălarea imaginii

Pentru NSO, includerea pe lista neagră a reprezentat o amenințare existențială. Demersul de a o anula, care a inclus angajarea mai multor firme americane de relații publice și de avocatură, a costat NSO 1,5 milioane de dolari în lobby anul trecut, mai mult decât a cheltuit însuși guvernul Israelului. Acesta s-a concentrat în mare măsură pe politicienii republicani, mulți dintre ei fiind acum foarte vocali în sprijinul Israelului și împotriva unei încetări a focului în războiul brutal purtat de în . În mijlocul efortului de război israelian, NSO pare mai convinsă ca niciodată că este utilă guvernului American, scrie .

„Tehnologia NSO sprijină actuala luptă globală împotriva terorismului sub toate formele sale”, se arată în scrisoarea adresată lui Blinken. „Aceste eforturi se aliniază perfect cu mesajele și acțiunile repetate ale administrației Biden-Harris de susținere a guvernului israelian”.

Compania NSO se prezintă ca un voluntar în efortul de război israelian și se presupune că ajută la găsirea israelienilor dispăruți și a ostaticilor. Și în acest moment, pe care experții la-au descris ca fiind o încercare a NSO de „spălare a imaginii” cred că guvernul american ar putea crea o breșă pentru ca NSO să revină la masa negocierilor.

„Participarea NSO la eforturile guvernului israelian de a localiza cetățenii din Gaza pare a fi un efort al companiei de a-și reabilita imaginea în această criză”, a declarat Adam Shapiro, director de advocacy pentru Israel-Palestina la Democracy for the Arab World Now, un grup fondat de fostul journalist saudit pentru a milita pentru drepturile omului în Orientul Mijlociu. „Dar ar trebui să se tragă un semnal de alarmă că NSO Group a fost recrutat în efortul de război al Israelului”.

Relația dintre statul israelian și compania de spyware

Documentele obținute de The Intercept prin intermediul FARA și al cererilor de documente publice ilustrează eforturile intense de lobby ale companiei israeliene – în special în rândul republicanilor belicoși și pro-Israel. Lucrând în numele NSO, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, o firmă de avocatură cu sediul la New York, a organizat o serie de întâlniri, între martie și august cu, reprezentantul Pete Sessions, republican din Texas, care face parte din Comisia pentru servicii financiare a Camerei, precum și din Comisia pentru supraveghere și reformă.

De asemenea, lobbyiștii au avut trei întâlniri, în martie și aprilie, cu Justin Discigil, pe atunci șeful de cabinet al reprezentantului de extremă dreapta Dan Crenshaw, republican din Texas, care face parte din Comisia permanentă de informații a Camerei Reprezentanților. Documentele publice cu privire la eforturile NSO oferă, de asemenea, exemple concrete ale unui lucru pe care compania s-a străduit să îl ocolească și pe care guvernul american l-a trecut cu vederea în mod obișnuit: relația existentă între statul israelian și compania de spyware.

„Programul Pegasus al NSO este tratat în Israel ca un instrument de apărare supus reglementării de către autoritățile de reglementare din această țară, care efectuează propria evaluare a riscurilor privind drepturile omului în țările din întreaga lume”, se arată în scrisoarea adresată lui Blinken.

Un e-mail din 20 mai 2022, care nu a fost raportat anterior, trimis de Elena Love, funcționar al Departamentului de Comerț, către lobbyiști pentru NSO, stabilește, de asemenea, o legătură între guvernul israelian și părintele programului Pegasus. În e-mailul său, Love le-a cerut lobbyiștilor care lucrează pentru a scoate NSO de pe lista neagră permisiunea de a trimite o listă de întrebări direct oficialilor israelieni. (Departamentul de Comerț a declarat că nu există nici o modificare a statutului NSO pe lista neagră și a refuzat să facă alte comentarii. NSO Group și guvernul israelian nu au răspuns la solicitările de comentarii).

În prezent, în efortul de război cu Hamas, guvernul israelian lasă compania NSO să iasă în față. Într-un al ziarului israelian Haaretz din 19 octombrie – podcasturile sunt mai puțin cenzurate de către guvern decât articolele scrise – un reporter discută despre modul în care NSO s-a prezentat la „datorie”, în esență pentru a lucra pentru Ministerul Apărării. „Ceea ce este foarte, foarte important de înțeles este că în privința acestor companii” , a declarat jurnalistul Haaretz, Omer Benjakob, în podcast, „unele dintre ele au lucrat deja cu statul Israel”.

Angajarea de lobbyiști la Washington

Prin vânzarea programelor sale de spionaj către guvernele autoritare, NSO a facilitat o serie de abuzuri ale drepturilor omului: de la utilizarea Pegasus de către Emiratele Arabe Unite pentru a-l spiona pe Jamal Khashoggi, jurnalistul ucis ulterior de Arabia Saudită, până la raportarea, chiar săptămâna trecută, a utilizării sale pentru spionarea jurnaliștilor indieni. Potrivit grupului de cercetare Forensic Architecture, utilizarea produselor NSO Group a contribuit la peste 150 de atacuri fizice împotriva jurnaliștilor, a apărătorilor drepturilor omului și a altor actori ai societății civile, inclusiv la moartea unora dintre ei.

Acum, compania organizează o campanie de PR susținută pentru a repara prejudiciul adus reputației sale. Recenta angajare de către NSO a doi lobbyiști, Jeffrey Weiss și Stewart Baker, de la firma de avocatură Steptoe & Johnson, cu sediul la Washington, a fost făcută publică la sfârșitul lunii octombrie, într-un document depus la Camera Reprezentanților. În numele NSO, firma urma să se abordeze „politica americană de Securitate națională și de de control al exporturilor într-un context international”.

Baker, fost secretar adjunct pentru politici la Departamentul pentru Securitate Internă și fost consilier general al Agenției Naționale de Securitate, a declarat anterior pentru The Associated Press, înainte de a reprezenta NSO, că punerea pe lista neagră a companiei „cu siguranță nu este o pedeapsă cu moartea și, în timp, ar putea fi doar foarte agravantă”. Weiss, la rândul său, avea experiența necesară pentru a ajuta la scoaterea NSO de pe lista neagră a Departamentului de Comerț: a fost director adjunct al politicii și planificării strategice în cadrul departamentului din 2013 până în 2017.

„Doi iepuri dintr-o lovitură”

Weiss și un alt partener de la Steptoe & Johnson, Eric Emerson, fuseseră, de asemenea, angajați de guvernul israelian cu câteva luni mai devreme, conform unor documente FARA care nu au fost raportate anterior. Weiss s-a înregistrat pentru a furniza ambele servicii pentru Misiunea economică și comercială a ambasadei Israelului, în iulie, iar apoi pentru NSO, în octombrie.

Emerson, care a lucrat la Steptoe timp de peste 30 de ani, specializându-se în probleme de drept și politică comercială internațională, s-a înregistrat pentru a se angaja cu Natalie Gutman-Chen, ministrul israelian al comerțului și afacerilor economice. Documentele arată că bugetul anual al Steptoe pentru această activitate este de 180.000 de dolari.

Descrierea Steptoe a activității sale pentru misiunea israeliană este similară cu obiectivele sale pentru contractul cu NSO: „să ofere consultanță în diverse chestiuni legate de comerțul internațional care afectează statul Israel”, care va fi folosită „pentru a dezvolta poziția sa față de diverse politici americane”.

Nu este ilegală înregistrarea pentru a face lobby pentru doi clienți afiliați, iar firmele de avocatură puternice care fac muncă de lobby fac adesea acest lucru în scopul eficienței și al organizării de întâlniri comune. „Nu este neobișnuit să ucizi doi iepuri dintr-o lovitură”, a declarat Anna Massoglia, manager editorial și de investigații la organizația OpenSecrets, care urmărește banii pentru lobby la Washington. „Este posibil ca NSO să fi o reducere a pedepsei”.

La 30 octombrie, în mijlocul atacului israelian împotriva Gaza, Steptoe a depus declarația suplimentară, în care lobbyiștii trebuie să detalieze întâlnirile și acțiunile lor la Departamentul de Justiție. În mod curios, această declarație a fost lăsată în alb, ceea ce poate prevesti o modificare ulterioară a dosarului. („Dosarul acoperă ceea ce ni s-a cerut să oferim ca consultanță și nu putem face alte comentarii în acest moment”, a comunicat Steptoe într-o declarație). „Este greu de dovedit că este ceva deliberat”, a spus Massoglia. „Dar momentul este interesant”.

„Se joacă cu focul”

Anul trecut, un e-mail care nu a fost raportat anterior, obținut printr-o cerere de documente publice, a oferit un alt exemplu al relației de interconectare dintre guvernul israelian și NSO. În mai 2022, Love, președintele interimar al Comitetului de examinare a utilizatorilor finali din cadrul Departamentului de Comerț, a trimis un e-mail lobbyiștilor de la Steptoe and Pillsbury. Love a trimis o listă de întrebări pentru clientul lor, NSO, cu privire la apelul companiei de a fi scoasă de pe lista neagră.

„Solicităm, de asemenea, permisiunea de a furniza aceste întrebări guvernului din Israel”, a scris Love. Cu toate acestea, e-mailul a fost trimis cu aproximativ un an și jumătate înainte ca Steptoe să depună înregistrările FARA pentru ca personalul său să facă lobby în numele NSO – și ridică semne de întrebare cu privire la respectarea legii privind lobby-ul străin. (Pillsbury a fost înregistrat în conformitate cu FARA la acea vreme).

FARA impune lobbyiștilor să se înregistreze la Departamentul de Justiție atunci când au ca clienți persoane străine – atât guverne, cât și companii. „Ceea ce nu a fost niciodată o zonă gri în cadrul FARA este că, dacă comunici direct cu guvernul SUA în numele unui mandant străin, aceasta este o activitate politică”, a declarat Ben Freeman, director al programului de democratizare a politicii externe de la Institutul Quincy. Despre perioada în care Steptoe lucra pentru NSO, dar nu se înregistrase încă, Freeman a spus: „Prin evitarea înregistrării FARA, ei se joacă cu adevărat cu focul”.

Contractele NSO, stabilite de guvern

Deși numărul dosarelor FARA a crescut din 2016, acuzațiile aduse de Departamentul de Justiție rămân relativ rare. Legea este indulgentă, mecanismele de aplicare a legii, cum ar fi scrisorile de avertizare, fac ca eșecurile de înregistrare să devină adesea fără obiect și, având atât de puțină jurisprudență datorită numărului mic de acuzații, procurorii sunt reticenți în a încerca să aducă acuzații.

Într-o scrisoare trimisă Departamentului de Justiție în luna iulie a anului trecut, Democracy for the Arab World Now a cerut guvernului să investigheze ceea ce, la momentul respectiv, a fost descris ca fiind lipsa de înregistrare a firmelor ca agenți pentru Israel în conformitate cu FARA. „Credem că această situație a fost intenționată”, se spunea în scrisoare.

Nici una dintre cele patru companii angajate de NSO nu a declarat în înregistrările lor că există vreun control al guvernului israelian asupra companiei producătoare de spyware, în ciuda dovezilor prezentate de Democracy for the Arab World Now privind influența israeliană asupra companiei, care corespunde definiției americane a controlului guvernamental. Aceasta include faptul că toate contractele NSO sunt stabilite de guvernul israelian, care pretinde că îi servesc intereselor politice.

Cu toate acestea, Departamentul de Justiție nu oferă actualizări sau răspunsuri la astfel de sesizări. De asemenea, nu a publicat nici un aviz și nici nu a emis vreo sancțiune. „Pe baza declarațiilor FARA, am putea avea impresia că NSO este o entitate corporativă privată obișnuită”, a declarat Shapiro, de la Democracy for the Arab World Now. „Dar, având în vedere rolul său în domeniul spionajului, este foarte important de înțeles controlul exercitat de guvern”.