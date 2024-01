Promisiunea lui Pușcaș după întoarcerea la Bari: “Îmi doresc cel puțin zece goluri”

George Pușcaș, în vârstă de 27 de ani, a făcut o revenire în forță în Serie B la echipa Bari, după ce a fost împrumutat de Genoa până la finalul sezonului.

George Pușcaș are ambiții mari la Bari

“Ca orice vârf, îmi doresc să marchez cel puțin zece goluri și să prind mai multe minute decât am primit la Genoa, unde lucrurile nu au mers bine anul trecut pentru mine.

ADVERTISEMENT

Visez la promovarea în Serie A, pe care am ratat-o dramatic în finala play-off-ului în 2015, pentru a închide un cerc. Am venit la o echipă cu potențial și îmi doresc să am realizări importante.

În primul meu sezon la Bari a fost altceva, eram doar un puști venit de la Inter. Mereu m-am simțit legat de Bari, sper să-mi ating obiectivele fixate la club și la națională”, a declarat George Pușcaș.

ADVERTISEMENT

“Tricolorul” a bifat 30 de minute în ultimul meci la italieni

George Pușcaș a mai jucat la SSC Bari în sezonul 2015-2016, atunci când a înregistrat 5 goluri și un assist în 19 meciuri. De asemenea, Pușcaș a bifat 30 de minute pe teren în prima sa apariție pentru Bari din acest an.

“Nu contează formula transferului, împrumut sec sau cu obligație de cumpărare, eu am venit aici să joc și să mă afirm. Fiecare jucător are parcursul lui și trebuie analizat după mulți factori.

ADVERTISEMENT

De la bun început, ca orice atacant, îmi doresc să ajung la cel puțin zece goluri marcate sau zece pase decisive oferite, însă cel mai important lucru este obiectivul echipei.bAtunci eram implicat în proiectul de la Genoa și voiam să-mi joc șansele de a evolua în Serie A.

Numai că lucrurile nu au mers cum mă așteptam eu și a venit iar oferta de la Bari. A fost foarte important că m-a dorit directorul sportiv. Mă simt bine fizic și ceea ce îmi lipsește este să joc mai mult.

ADVERTISEMENT

Doar jucând mult așa aș putea să-mi recâștig cea mai bună formă. Destinul m-a readus la Bari și sper să îi fac fericiți pe suporteri. La Ascoli am încercat să ajut echipa să câștige”, a completat George Pușcaș.