Promisiuni uriașe ale omului care vrea să fie comandant la CSA Steaua: ”Sunt multe de schimbat acolo”

Viitorul comandant de la CSA Steaua, promisiuni pentru suporteri

La finalul anului trecut, FANATIK a aflat că Ștefan . Pentru prima dată după mult timp, a existat și un posibil contracandidat pentru această funcție. Este vorba despre Răzvan Pîrcălabu, președintele Federației Române de Lupte.

La mai bine de două luni de la acel moment, Răzvan Pîrcălabu, șeful secției de lupte din cadrul clubului CSA Steaua, a promis că va ajuta la renașterea grupării dacă ajunge în funcția de comandant.

”Nu depinde în totalitate de mine acest lucru. Am avut niște discuții la nivel de minister, am fost invitat acolo, mi s-a propus în vara anului trecut acest lucru și am spus că sunt pregătit oricând pentru această provocare.

Ar fi o mare onoare pentru mine și familia mea. Știu ce am de făcut, am așa o glumă când mă mai întreabă câte un prieten, le zic că mă cunosc și pietrele în clubul Steaua. Nu văd niciun impediment în a fi un bun manager.

Sunt multe de schimbat acolo. În primul rând, unii dintre prietenii mei și-au pierdut încrederea și speranța. Consider că acest club este un colos și merită să fie din nou cel mai bun”, a declarat Pîrcălabu, pentru .

Familia Pîrcălabu a scris istorie la Steaua

Președintele Federației Române de Lupte a ținut să precizeze că atât el, cât și tatăl său au scris istorie pentru clubul Steaua și nu s-a gândit niciodată să favorizeze sportivii de la gruparea ”militară”.

”În primul rând, eu m-am născut în clubul Steaua. Tatăl meu din anii ’70 a făcut parte din secția de lupte a clubului Steaua. El este multiplu medaliat la campionatele europene, locul 5 la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, locul 7 la Moscova, cu o căruță de medalii câștigate pentru România și clubul Steaua. A ieșit la pensie colonel de la clubul Steaua.

Eu am luat drumul de la sportiv, soldat, sergent, sergent-major până la gradul de locotenent-colonel în prezent. Sunt în prezent șeful secției de lupte încă din anul 2008. Nu m-am ascuns niciodată de acest fapt, sunt mândru că sunt stelist, fără să periclitez onoarea sau munca cuiva din funcția de președinte al Federației Române de Lupte.

Mereu am spus că dacă favorizez un sportiv de la clubul Steaua, din poziția de președinte, iar el nu merită să meargă la un Campionat European sau Mondial, atunci ce pretenții să mai am eu ca acel sportiv să ajungă medaliat european, mondial sau olimpic. Am dat credit celui mai bun indiferent de clubul din care a făcut parte”, a mai spus Răzvan Pîrcălabu.