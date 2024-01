Protest al angajaților din primăriile de comună săptămâna viitoare. Aceștia cer mărirea salariilor

După protestele medicilor de familie de săptămâna aceasta, după protestul fermierilor și transportatorilor care continuă de zece zile iar duminică se va muta în Capitală, săptămâna viitoare am putea asista la un nou protest. Este vorba de angajații primăriilor de comune, care vor salarii mai mari.

Săptămâna viitoare am putea asista la un nou protest, de această dată în administrația locală. Este vorba de angajații primăriilor din mediul rural, nemulțumiți de salariile mici. Potrivit publicației , care citează un mesaj intern care circulă între salariații primăriilor din comune, ar fi vorba de cel puțin 11.000 de angajați din 800 de comune.

Potrivit sursei citate, săptămâna viitoare reprezentanții salariaților din primării ar urma să ajungă la București pentru pregătirea acțiunii de protest, urmând ca în 25 ianuarie să depună la Guvern dosarul cu notificarea grevei generale. În acest calendar, prima zi de protest ar fi în 5 februarie, adică peste două săptămâni.

Printre revendicările acestora se numără eliminarea discriminării salarizării care există în primării între primar, viceprimar și restul aparatului bugetar, dar și „adoptarea noii legi a salarizării și preluarea integrală la bugetul de stat a celor 62.000 de asistenți personali”.

Această nouă acțiune de protest ar urma să vină în contextul în care deja de zece zile continuă protestele declanșate de către fermieri și transportatori, . Mitingul din Capitală are loc în condițiile în care Guvernul a cedat în fața majorității cererilor protestatarilor.

La fel, tot săptămâna trecută am asistat la , nemulțumiți de faptul că noul contract colectiv cu CNAS prevede scăderea cu 30% a tarifelor decontate de Casă pentru consultații. Aceștia au avertizat că de la începutul lunii februarie nu vor mai consulta fără cost persoanele asigurate medical.

Guvernul Ciolacu în fața valului de proteste

Guvernul Ciolacu se confruntă încă din luna noiembrie a anului trecut cu un val de proteste determinat de creșterea prețurilor ca urmare a inflației din ultimii ani în condițiile în care majorările de salarii au fost sub nivelul inflației. Au fost atunci proteste în companiile de stat și în administrația publică locală, angajații caselor de sănătate, ca să luăm doar un exemplu, blocând activitatea mai multe săptămâni în care au cerut ca salariile să fie la nivelul celor din administrația centrală.

au loc și din cauza faptului că Executivul nu a adoptat legea salarizării unitare pentru angajații la stat. Această lege, care e inclusă în PNRR, trebuia să fie gata în primăvara anului trecut, atunci când profesorilor li se promitea că majorările salariale vor fi trecute în această lege.

Guvernanții au promis apoi că legea va fi gata în toamnă, pentru ca apoi să anunțe că cel mai probabil va fi gata în primăvara acestui an, însă urmând să intre în vigoare după alegerile din acest an. Fără acest cadru legislativ, categoriile de bugetari ies în stradă și cer majorări salariale, Guvernul părând dispus să cedeze la aceste presiuni într-un an electoral.

Mai mult, Guvernul actual a venit la finalul anului trecut și a anunțat majorări consistente pentru pensionari, precizând că din luna noiembrie, odată cu recalcularea pensiilor, va exista o majorare cu 40% a acestora. În aceste condiții, tot mai multe categorii de bugetari sunt gata să iasă în stradă și să ceară bani în plus.