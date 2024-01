Sănătatea ar putea intra în blocaj. Medicii de familie, obligați să suporte lipsa banilor din sistem. „Este o ticăloșie, nu incompetență”

Întreg sistemul de sănătate riscă să intre într-un blocaj complet, după ce medicii de familie au anunțat că nu vor accepta noile tarife propuse de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în cadrul noului contract cadru ce ar urma să intre în vigoare de la 1 februarie. Specialiștii în sănătate spun că un protest al medicilor de familie ar putea institui un veritabil blocaj în întreg sistemul. Ministrul Sănătății spune că problema e o negociere în CNAS și medici, în timp ce Casa spune că pur și simplu acestea sunt fondurile disponibile.

Medicii de familie, obligați să-și închidă cabinetele

Actualul contract cadru între CNAS și furnizori mai este valabil doar până la finalul lunii ianuarie. Săptămâna trecută, Casa a pus în dezbatere un nou contract ce include reduceri masive, de până la 35%, pentru consultațiile medicale – unde valoarea punctului pe serviciu medical ar urma să scadă de la 4,5 la 3,3 lei – cei mai afectați urmând a fi medicii de familie și cei din ambulatorii. Practic, vorbim de peste 20.000 de cadre medicale (circa 16.000 medici de familie și alți 6.000 medici în ambulatorii) care își vor vedea veniturile reduse cu circa 50%, susțin medicii de familie. De altfel, în toată țara, luni medicii de familie au fost în grevă de avertisment în semn de protest față de această modificare a tarifelor decontate și amenință că, odată cu luna februarie, pacienții vor fi obligați să-și plătească din buzunar consultațiile.

Această reducere semnificativă a sumelor decontate de către Casă vine după ce, începând cu luna iulie a anului trecut, era adoptat un nou contract cadru prin care erau majorate tarifele decontate de către Casă pentru medicii de familie. Acum, aceștia din urmă spun că noile modificări îi vor obliga pe unii medici să-și închidă cabinetele sau, în alte cazuri, să concedieze personalul angajat.

„Reduceri vor fi, doar pentru medicina de familie, între 30 și 50%. Cu aceste noi tarife nu vom mai putea susține ceea ce am făcut până acum. Venitul cabinetului este diferit de venitul medicului de familie, iar în aceste condiții venitul cabinetului ar scădea foarte mult până la a nu mai putea susține serviciile pe care le-am oferit până acum. Cu atât mai mult cu cât s-au mărit taxele, impozitele. Noi am avut anul trecut această mărire, îmbunătățire a serviciilor plătite din iulie 2023, deci au fost șase luni, tocmai în ideea de a putea face angajări de personal, ceea ce colegii noștri au făcut. Acum se văd în situația de a nu mai putea plăti acele salarii”, a declarat, pentru FANATIK, medicul de familie Mihnea Stroe, care a precizat că medicii de familie care și-au angajat o asistentă după majorarea din vară vor fi nevoiți acum să oprească aceste contracte.

Mai mult, acesta precizează că medicii de familie nu au posibilitatea să-și mențină veniturile actuale prin majorarea numărului de pacienți sau a numărului de consultații oferite zilnic.

„La mai mulți pacienți, suntem depunctați de către Casa de Asigurări. La peste 2200 de pacienți nu mai suntem plătiți la întreg ci la sfert, mai multe consultații pe zi nu avem voie să dăm – suntem limitați la 20-28 de consultații maxim pe zi, în funcție de câți pacienți avem. Deci nu avem cum să facem mai multe consultații că să încasăm mai mult”, a mai precizat, pentru FANATIK, medicul Mihnea Stroe, care a precizat că singura explicație oferită de către Casă pentru această modificare majoră de tarif este lipsa banilor. „Atât este bugetul. Atât este fila de buget”, a mai precizat acesta.

În nota de fundamentare a actului normativ se vorbește doar de „utilizarea mai eficientă a fondurilor alocate în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”, și se subliniază că se diminuează plata per capita pentru medicii cu peste 2.200 de pacienți înscriși, pentru protejarea „calității actului medical și accesului pacienților la servicii”.

Medicul de familie Gindrovel Dumitra spune și el că această majorare va duce la închiderea multor cabinete medicale, și subliniază că este o măsură imposibil de înțeles din partea autorităților.

„Vorbim de coerența politicilor de sănătate. Tocmai ce a fost aprobată Strategia națională de sănătate 2023-2030, în care este specificat negru pe alb că există o prioritate în ceea ce privește dezvoltarea resurselor de medicină de familie. Culmea, s-a început acest proces la 1 iulie 2023, însă acum dăm înapoi. Este o mare problemă de coerență legislativă. Ea nu poate să rămână așa. Este un paradox. Nici noi nu înțelegem. Singura explicație care ni s-a dat este că este doar o componentă financiară. Sigur, există anumite dezechilibre în sistem ce trebuie rezolvate, dar opinia mea este că nu în acest mod”, a precizat, pentru FANATIK, medicul Gindrovel Dumitra, care subliniază că un protest al medicilor de familie poate bloca întreg sistemul de sănătate.

„În aceste zile încercăm să atragem atenția public asupra problemei și sperăm că doar mesajele publice să fie suficiente. în cazul în care nu se va întâmpla acest lucru, am văzut la colegi o determinare în ceea ce privește necontinuarea activității cu data de 1 februarie”, a mai precizat acesta.

Medicul primar de medicină internă, Sorin Paveliu, fost deputat liberal și specialist în politici publice de sănătate, este de părere că nu există nicio șansă ca medicii să accepte o diminuare cu 50% a veniturilor, la fel cum niciun angajat nu ar accepta o asemenea măsură, subliniază acesta. Mai mult, acesta subliniază că medicii de familie sunt dependenți complet de tarifele stabilite de către Casă.

„Este o problemă foarte gravă. Vorbim de o bombă cu ceas pentru că, actualul contract cadru semnat mai este valabil până la sfârșitul lunii. La 1 februarie ar trebui semnat un nou contract, ceea ce în mod categoric nu se poate întâmpla. Este ca și cum li s-ar cere medicilor să accepte o scădere de venit de 50%, ceea ce este o aberație. De ce 50%, pentru că vorbim de o scădere a tarifului oferit de la 4,5 la 3,3 lei, în condițiile în care toate cheltuielile au crescut.

Cui i-o fi trecut prin cap să vină cu o asemenea propunere în care medicii privați, medicii care sunt într-o poziție de profesie dependentă, ei nu pot să ceară coplată și nu pot să stabilească alt tarif – ei depind exclusiv de Casă. Ori, în condițiile astea, să le spui că de mâine scazi veniturile cu 50% nu se va întâmpla, garantat”, a declarat, pentru FANATIK, medicul Sorin Paveliu. „Ceea ce se întâmplă acum este o ticăloșie, nu este incompetență”, a subliniat acesta.

Casa spune că nu sunt bani

Luni, după greva de avertisment a medicilor de familie, președintele CNAS a spus că joi vor începe negocierile cu reprezentanții medicilor de familie, a medicilor din ambulatoriu şi stomatologilor, toți afectați de reducerile tarifelor decontate, precizând că bugetul Casei este „limitat”. „Ştim cu toţii că avem un buget limitat, care trebuie distribuit echilibrat pe toate tipurile de furnizori de asistenţă medicală, în limita impusă de Ministerul de Finanţe”, a spus, luni, Cristian Celea, președintele CNAS, care a precizat că în această perioadă Casa desfășoară mai multe controale la medicii de familie.

Totuși, medicii de familie subliniază că această reducere a tarifelor decontate de către CNAS vine în contextul în care bugetul Sănătății a fost majorat cu 15%. La fel, bugetul CNAS a crescut de la 55 de miliarde la peste 63 miliarde în acest an. Mai mult, noile tarife vin după declarații repetate ale premierului Ciolacu cum că în sănătate nu va există o lipsă a fondurilor.

„Ministerul Sănătății are în acest an un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023, deci nu este vorba de probleme financiare. De altfel, am alocat circa 6,6 miliarde lei cu care am închis datoriile pe anul trecut din sistemul sanitar”, spunea premierul Ciolacu săptămâna trecută, atunci când din țară care s-au confruntat cu o lipsă de personal acută.

„La Sănătate vom avea un plus de 44%, adică mai mult cu 5,8 miliarde de lei, față de execuția din 2023. Nu vreau să mai întâlnim situații în care spitalele să rămână fără finanțare și bolnavii să nu aibă acces la tratament. De aceea, vom investi masiv în medicii de familie, dar vom continua și construcția de spitale prin PNRR, astfel încât să creștem accesul oamenilor la servicii medicale de calitate”, spunea tot premierul Ciolacu în Parlament, în 19 decembrie, atunci când era votat bugetul pe 2024.

Specialiștii din sistem subliniază însă că, spre exemplu, și investigații paraclinice, au crescut și că singurul care a rămas la un nivel comparabil cu cel de anul trecut este la ambulatoriul de specialitate și la medicina de familie, dar în condițiile în care bugetul a crescut. Și inflația a crescut, și odată cu ea și costul vieții.

„Primul ministru n-a ezitat să anunțe de câteva ori că bugetul Sănătății a crescut. Guvernul nu a făcut absolut niciun gest de a micșora veniturile nimănui altcuiva decât ale celor ce sunt în profesiuni liberale. Ce ați face dumneavoastră dacă angajatorul v-ar micșora salariul cu 50% de mâine? Acești medici nu au însă unde să plece. În condițiile în care anul trecut a venit lovitură după lovitură împotriva sectorului liberal, în special PFA-uri, acum au venit și cu gluma asta. Reacția a fost soft pentru că oamenii sunt perplecși. Nu le-a venit să creadă.

Anul trecut a existat un tarif garantat, bătut în cuie, de 4,5 lei. La același buget era tariful garantat de 4,5 lei. Acum, la un buget mai mare, tariful garantat este de 3,3. Acum 5 ani tariful era de 3,8 lei. De atunci, inflația cumulată a crescut cu 45%, iar salariul minim pe economie era de în jur de 2.000 lei, iar acum, la jumătatea anului, o să fie de 3.800. Este o glumă proastă. Anul ăsta ar fi trebuit să fie o creștere de tarif cu cel puțin 25%. Ei au scăzut cu 35% însă. Toată chestia asta demonstrează că este o decizie luată în birouri de oameni care nu se pricep. Care nu au nicio legătură cu realitatea”, a mai declarat, pentru FANATIK, medicul Sorin Paveliu.

Medicii de familie pot bloca întreg sistemul

Medicul Sorin Paveliu este de părere că actuala criză arată că autoritățile au făcut bugetul pe repede înainte pentru a-l trece repede prin Parlament iar acum caută să facă tăierile necesare, „fără să înțeleagă că nu se poate tăia de peste tot”. Acesta e de părere că va urma o grevă a personalului medical, iar strategia autorităților va fi să-i divizeze pe medicii, în condițiile în care personalul medical din ambulatoriu nu are putere de negociere, spre deosebire de medicii de familie.

„Oamenii ăștia nu au cum să facă grevă pentru că au fost împinși să fie „patroni” cu venitul stabilit de stat. Mai mult, nu au nicio pârghie de șantaj. Medicii din ambulatoriu, circa 6.000 cu totul, din care jumătate lucrează în ambulatoriile spitalelor, iar 25% în rețelele private – aceștia nu-și vor întrerupe activitatea. Oferta pe care o face Guvernul este ori acceptați 3,3 ori nu aveți decât să închideți.

Medici de familie nu au în spitale sau în rețele cu care să-i înlocuiască. Apoi, fără medicii de familie chiar se blochează întreaga activitate. Ei chiar au putere de negociere. Când sunt afectați și unii și alții, nu au decât varianta divide et impera, să bage zâzania între cele două categorii. Dar e greu să găsești o explicație cum de se găsesc bani pentru unii și nu pentru alții”, a mai declarat, pentru FANATIK, medicul Sorin Paveliu.

Într-o declarație făcută luni, într-o conferință de presă, ministrul Alexandru Rafila a părut că se distanțează de tot acest conflict, spunând că este o negociere între Casă și medici. Totuși, el a lăsat să se înțeleagă că o posibilă soluție ar putea apărea din vară, la prima rectificare bugetară.

„Eu sunt la Ministerul Sănătății, negocierile și contractele se încheie cu CNAS, iar finanțarea este aprobată de Ministerul Finanțelor. Din punctul meu de vedere, trebuie să existe o astfel de soluție, de rectificare bugetară”, a spus ministrul Rafila, care și-a pus speranța ca în urma negocierilor, ce urmează să înceapă joi între reprezentanții Casei și cei ai patronatelor din medicina de familie, „diferențele dintre ceea ce a fost finanțat în 2023 și situația actuală să fie cât mai mici și să permită, la o eventuală rectificare bugetară, completarea fondurilor”.

Specialiștii din sistem sunt de părere că Guvernul va ceda în fața medicilor, soluția fiind una temporară, până la trecerea alegerilor, moment în care criza bugetară va exploda cu adevărat, în momentul în care vor veni la rând majorările pentru pensionari, apoi pentru profesori.

„Părerea mea e că o să se avanseze un alt tarif, ceva mai apropiat de tariful anului trecut, dar lăsând în mod deliberat descoperit, fără dubii, trimestrele III și IV. După ce vor trece valurile de alegeri, vor vedea. Și n-am niciun fel de dubiu că au soluții, iar soluțiile o să fie inflația, pe care pot să o butoneze, au deficitul bugetar, adică se vor împrumuta până-n gât. Întâi să câștigăm alegerile, și apoi vedem noi.

Marea problemă e că la buget nu au cum să umble, te duci la Casă să negociezi, iar Casa nu are nicio putere de negociere asupra bugetului. Poate doar să negocieze asupra repartizării sumelor pe trimestre. Interesant este că lumea încă nu-și dă seama cât de gravă este toată problema asta. După ce ai cedat la unii, se pune problema ce faci cu restul, iar la jumătatea anului vin pensionarii, apoi profesorii”, a mai declarat medicul Sorin Paveliu, pentru FANATIK.