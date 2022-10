PSG a declanșat operațiunea Leo Messi. Cum încearcă să-l convingă parizienii pe argentinian să semneze prelungirea

Contractul lui Leo Messi expiră în vara viitoare, pe 30 iunie, iar argentinianul, focusat pe Cupa Mondială 2022, spunea, recent, că va lua o decizie doar la finalul competiției. PSG nu stă însă cu mâinile-n sân. Mai cu seamă că FC Barcelona și-ar dori să-l readucă pe Camp Nou.

Plus la bani și contract ”unu plus unu” i-ar propune, PSG, lui Leo Messi

”Oamenii vin pe stadion să-l vadă pe Leo jucând. El este cel mai bun jucător din istoria fotbalului. Îi place să joace cu alţii, are această calitate, este altruist. A fost magnific”, spunea, după Ajaccio – PSG 0-3, Christophe Galtier, antrenorul parizienilor.

Două pase decisive pentru Mbappe și un gol, din pasa starului francez, a reușit Messi. În ton cu cea din acest start de stagiune. Una în care, argentinianul, am tot repetat-o, a făcut uitat primul sezon în tricoul lui PSG, departe de așteptări.

Iar acum, conducerea parizienilor, care, în vară, nu-și prea bătea capul cu faptul că Leo intră în ultimul an de contract, și-a schimbat radical opinia.

Și-ar dori să profite de faptul că . Dar mai ales de pofta lui de joc, care-i permite să aducă aminte de zilele din perioada sa fastă în tricoul catalanilor.

Doar că, între timp, și FC Barcelona a intrat pe fir. În 2021, în vârful crizei financiare a echipei, Laporta nu a făcut eforturi să-l păstreze. Acum l-ar vrea înapoi. Mai ales că ar veni liber.

Lucru important pentru o echipă care, foarte probabil, va avea probleme să plătească sume de transfer în perioada de mercato din vara următoare.

Și chiar dacă Messi a spus că se va gândi la viitor după Cupa Mondială, pentru Messi.

Au răsuflat și condițiile. Contract pe un an cu opțiune pentru un al doilea. Plus o creștere a salariului. Care, spunea aceeași publicație, atunci când a dezvăluit , este acum de 41 de milioane de euro net pe an.