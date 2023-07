PSG i-a dat 40 de milioane de euro lui Mbappe să plece. Răspunsul francezului

PSG face tot posibilul pentru a „scăpa” de Kylian Mbappe în această vară. , dacă va rămâne încă un sezon pe Parc des Princes, după care va pleca din capitala Franței.

PSG i-a dat 40 de milioane de euro lui Mbappe să plece

Kylian Mbappe i-a anunțat pe șefii lui PSG că , care presupune prelungirea automată a înțelegerii pentru încă un sezon din vara anului 2024. Astfel, campioana Franței riscă să-l piardă gratis pe Mbappe încă de la începutul anului viitor.

Mai mult decât atât, fotbalistul va încasa 80 de milioane de euro, bonus de loialitate, dacă va fi jucătorul lui PSG în prima zi a lunii august 2023. Astfel, PSG i-a pus pe masă 40 de milioane de euro lui Kylian Mbappe pentru a pleca în actuala perioadă de transferuri.

Căpitanul naționalei Franței urma să încaseze jumătate din bonusul total pe loc, fără să fie nevoit să aștepte prima zi a lunii august. Favorită pentru a-l transfera pe golgheterul Cupei Mondiale din Qatar este Real Madrid.

Răspunsul lui Mbappe după ce PSG i-a pus pe masă 40 de milioane de euro

Așa cum a anunțat încă de la izbucnirea „telenovelei”, Kylian Mbappe a luat decizia de a rămâne la PSG pentru încă un sezon, conform . Atacantul de 24 de ani a refuzat oferta venită din partea francezilor.

Ulterior, Kylian Mbappe va semna cu noua sa echipă din vara viitoare, aflat liber de contract după despărțirea de PSG. Mai mult decât atât, francezul va primi un bonus uriaș la semnătură de la viitoarea sa echipă, deoarece aceasta nu va fi silită să plătească o sumă de transfer.

În urma acestui plan, Kylian Mbappe ar ieși pe plus din punct de vedere financiar, însă le-ar da o adevărată gaură celor de la PSG. În vara anului 2018, PSG i-a plătit 180 de milioane de euro lui AS Monaco pentru atacantul francez.

180 de milioane de euro este cota de piață a lui Kylian Mbappe, conform Transfermarkt.

Kylian Mbappe, pregătit să accepte un salariu mai mic la Real Madrid decât la PSG

Plătit cu 70 de milioane de euro anual la PSG, Kylian Mbappe este pregătit să renunțe la o parte din această sumă în momentul în care va semna cu Real Madrid. Campion mondial în 2018 cu naționala Franței, Mbappe este gata să încaseze un salariu de „doar” 50 de milioane de euro pe Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappe este dispus să accepte această micșorare pentru că spaniolii îi vor oferi mai multe bonusuri la semnarea contractului, în valoare de peste 100 de milioane de euro. „Poziția mea este foarte clară. Nu vreau să repet de fiecare dată: dacă Kylian vrea să continue, și noi vrem să rămână. Dar trebuie să semneze un nou contract. Nu vrem să pierdem cel mai bun jucător din lume gratis. E imposibil.

Am avut un acord verbal că nu poate pleca gratis, l-a și exprimat public într-un interviu. Am fost cu adevărat șocat când am auzit că vrea să plece gratis. Este foarte dezamăgitor, pentru că este un băiat fantastic, un gentleman, așa că a pleca gratis și a slăbi cel mai mare club francez nu i-ar sta în fire.

Când am auzit de intenția lui, am fost șocat și dezamăgit. De asta trebuie să decidă într-o săptămână, maximum două. Dacă nu semnează un contract nou, ușa este deschisă să plece. Nimeni nu este mai mare decât clubul, nici vreun jucător, nici eu. Să fie foarte clar”, a declarat președintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi.