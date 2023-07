Kylian Mbappe, vești despre viitorul său la PSG: „Nu sunt niciodată mulțumit”

, însă golgheterul naționalei Franței nu se impacientează. Ce a declarat într-un interviu pentru L’Equipe.

Kylian Mbappe e sincer: „Motive pentru a crede că e ultimul meu sezon în Ligue 1? E foarte simplu, sunt competitiv”

Kylian Mbappe a spus lucrurilor pe nume : „Motive pentru a crede că e ultimul meu sezon în Ligue 1? E foarte simplu, sunt competitiv, când joc o fac pentru a câștiga. Nu contează cu cine joc, nu contează tricoul pe care îmbrac, nu contează unde, nu contează anul, nu mă mulțumesc niciodată cu câștigul”.

și speră să se întoarcă în forță: „Plec în vacanță, îmi dau un reset, recuperez energie și revin cu foamea pe care toți o cunosc”.

Autosuficiența este un cuvânt necunoscut pentru Mbappe, iar lipsa performanțelor lui PSG, e o frustrare pentru el: „Nu sunt niciodată mulțumit, așa că nu mă impresionează niciodată ce fac. E o primă cheie pentru a mă înțelege pe mine pentru că tot ceea ce fac, îmi spun mie că pot să o fac din nou și mai bine. Am această foame de câștig. Nu vreau să fiu la o echipă doar ca să particip”.

Kylian Mbappe: „M-am născut pentru a câștiga și vreau să arăt asta tuturor”

Kylian Mbappe crede cu tărie că poate realiza lucruri mari în fotbal: „De aceea uneori oamenii cred că sunt arogant. Nu mi-e teamă de eșec, e parte din cariera unui fotbalist. Însă am convingerea că m-am născut pentru a câștiga și vreau să arăt asta tuturor”.

Liga Campionilor a rămas un vis interzis pentru șeicii parizienilor, iar Mbappe nu are o explicație pentru asta: „Nu știu ce îi lipsește lui PSG pentru a câștiga Champions, nu e o întrebare pentru mine. Trebuie să vorbiți cu cei care fac echipa, care organizează lotul, care construiesc acest club”.

Starul campioanei Franței a enumerat însă realizările lui pe Parc des Princes: „Eu doar încerc să îmi fac treaba cât mai bine posibil. Am fost cel mai bun jucător, cel mai bun marcator și golgheter al cincilea an consecutiv în Ligue 1”.

A devenit cel mai bun marcator din istoria lui PSG. Avertisment final din partea conducerii

Kylian Mbappe a mai stabilit un record la Paris Saint-Germain, . La doar 24 de ani, starul a reușit 201 de goluri, 29 doar în ultimul sezon de Ligue 1. Și asta doar în 247 de meciuri!

Președintele Nasser Al-Khelaifi e însă gata să renunțe la Mbappe dacă nu își va prelungi contractul: „Poziția mea este foarte clară. Nu vreau să repet de fiecare dată: dacă Kylian vrea să continue, și noi vrem să rămână. Dar trebuie să semneze un nou contract. Nu vrem să pierdem cel mai bun jucător din lume gratis. E imposibil.

Am avut un acord verbal că nu poate pleca gratis, l-a și exprimat public într-un interviu. Am fost cu adevărat șocat când am auzit că vrea să plece gratis. Este foarte dezamăgitor, pentru că este un băiat fantastic, un gentleman, așa că a pleca gratis și a slăbi cel mai mare club francez nu i-ar sta în fire.

Când am auzit de intenția lui, am fost șocat și dezamăgit. De asta trebuie să decidă într-o săptămână, maximum două. Dacă nu semnează un contract nou, ușa este deschisă să plece. Nimeni nu este mai mare decât clubul, nici vreun jucător, nici eu. Să fie foarte clar”.