Puștiul de 17 ani în care Universitatea Craiova își pune bazele în 2024! Petev l-a luat în Antalya

Robert Lăpădătescu are 17 ani și a făcut pasul la echipa națională a României U18. și dezvăluit că a început fotbalul la 5 ani jumate. Robert a acordat un interviu în care s-a prezentat și a vorbit despre cariera sa de până acum.

A început fotbalul la 5 ani jumate și vrea să debuteze pentru echipa mare a Universității Craiova

În jurul vârstei de 7 ani, Robert Lăpădătescu a ajuns în nucleul echipei sale preferate. Tânărul jucător dă totul pentru club și pentru echipa națională și are un singur vis în acest an. .

“Pot spune ca am început fotbalul la o vârstă extrem de fragedă, ca marea majoritate a celor care practică fotbalul. La vârsta de 5 ani și jumătate am făcut primii pași către Academia de Fotbal „Gică Popescu”, avându-l antrenor pe domnul Nelu Petrișor. După doar 6 luni m-am mutat la F.E.F.S Craiova. Acolo am fost pregătit de către domnul Bogdan Budescu, alături de care care am colaborat preț de un an de zile.

După aceste perioade de început în fotbal a venit momentul să fac pasul cel mare și să ajung în curtea echipei mele de suflet, Universitatea Craiova, unde am fost condus de mai mulți antrenori, dar cele mai importante reușite din cariera mea le-am avut alături de domnul Ștefan Florescu.

Am avut o generație fantastică, din punctul meu de vedere. Am reușit să câștigăm împreună două campionate, U17 și U18, dar și o Supercupă, urmând ca după toate acestea să evoluăm în premieră în UEFA Youth League”, a spus Robert Lăpădătescu, pentru pagina de Facebook a .

Robert Lăpădătescu, cu un pas mai aproape de visul său. Jucătorul este în Turcia cu “leii” din Bănie

“Nu pot să îi uit din această serie a performanțelor sportive pe domnul Bogdan Budescu, alături de care am câștigat campionatul U16. Pe domnul Alex Stoica, clasându-ne pe poziția a 3-a în țară. Și pe domnul Corneliu Papură, cel care m-a ajutat să mă dezvolt foarte mult. Pentru a putea face pasul către prima echipă.

Universitatea Craiova înseamnă foarte mult pentru mine. Personal, cred ca Știința este cel mai iubit club de fotbal din România. Visul meu este să-mi fac debutul în echipa mare cât mai repede cu putință.

Munca, seriozitatea și determinarea mea au făcut ca astăzi să mă aflu aici, în Turcia, alături de „leii” Băniei. Mulțumesc staff-ului tehnic al clubului pentru această încredere acordată. Sper să mă dezvolt cât mai repede posibil pentru ca, într-o bună zi, să-mi fac apariția pe prima scenă a fotbalului românesc”, a mai spus mijlocașul de 17 ani.