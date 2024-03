În 2010, Rapid s-a impus în fața celor de la FCSB, scor 5-1. Atunci, Alexandru Ioniță I a marcat primele goluri ale giuleștenilor și până la finalul partidei a fost aproape de un hat-tick.

„Puteam face hat-trick, dar nu m-a lăsat Marius Constantin”. Povestea uluitorului Rapid – FCSB 5-1

Alex Ioniță I își aduce aminte foarte bine duelul de pe Giulești în care Marius Constantin nu l-a lăsat să bată 11 metri, ocazie prin care putea să puncteze un hat-trick de vis în fața rivalei.

La cum s-a desfășurat unul dintre cele mai importante meciuri dintre Rapid și FCSB 5-1. Ioniță I susține că a fost o partidă memorabilă în cariera sa, poate una dintre cele mai bune jucate vreodată.

“Putea să fie hat-trick, dar nu m-a lăsat Marius Constantin să bat penalty-ul. Și acum îmi aduc aminte perfect fiecare acțiune, fiecare gol.

Sunt momente memorabile în care intri cumva în istoria, în inimile și în mințile tuturor. Asta s-a întâmplat și pentru mine în acel meci. Pe lângă goluri, am făcut și unul dintre cele mai bune meciuri ale mele pentru Rapid.

A început nebunește, pentru că am dat eu gol și apoi a dat imediat Kapetanos 1-1. După am dat eu gol pentru 2-1. În 17 minte s-au dat 3 goluri. A fost o nebunie acel meci”, a povestit Alex Ioniță I, la SUFLET DE RAPIDIST.

Alex Ioniță I, reacție după Craiova – Rapid 1-1

În minutul 87 al duelului de pe Ion Oblemenco, Maldonado a avut o intrare dură în careu la Oaidă, care se afla într-o situație periculoasă pentru olteni. După faza din finalul duelului, la SUFLET DE RAPIDIST, Alexandru Ioniță I susține că .

“Știm că se poate mai mult. Aseară speram la o victorie. Cu toate că a fost un meci greu, noi am avut șanse mari să marcăm. Am scăpat de două ori singuri cu portarul și nu am putut să marcăm. Am avut penalty-uri. Cel puțin al doilea a fost foarte clar.

Fundașul central de la Craiova nu avea nicio treabă cu mingea. Mă refer la faza cu Oaidă. Mingea era în joc, iar fundașul nu avea nicio treabă. Chiar m-am uitat să văd dacă au mai zis și alții la fel”, a spus Alexandru Ioniță I.

Alex Ioniță I, despre Rapid FCSB 5-1