Răchită, în delir după victoria din Giulești: „Am făcut și rapidiști fericiți!”

Răchită s-a declarat încântat de . Cu două victorii în ultimele două meciuri, formația din Ploiești este pe val și a urcat în clasament până pe locul 5. În etapa trecută, Petrolul a reușit o altă surpriză. A învins-o chiar pe campioana Farul, pe teren propriu, cu 3-2.

Unii rapidiști s-au bucurat de înfrângerea lui Bergodi

“Am făcut și rapidiști fericiți, Șumudică clar e fericit. Am reușit să facem pe mulți fericiți. Pe Șumudică, pe Farul, că l-am trimis acolo pe Budescu. Budescu a resuscitat două echipe, Petrolul și Farul. Pentru noi e primul derby, pentru găzari. Nu e Steaua, nu e Dinamo, e cu Rapid.

Pentru noi, acesta e meciul cel mai important, nu avem alte rivalități. Noi suntem două echipe cu suporteri, noi suntem două echipe care nu am fost ajutate de departamente, de ministere, cum au fost Steaua și Dinamo”, a declarat Vivi Răchită în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

Rapid are un început horror de sezon. Cu o singură victorie în primele 5 etape, giuleștenii au doar 5 puncte și sunt pe locul 11, într-un sezon în care obiectivul anunțat este câștigarea titlului. Plecarea lui Mutu a lăsat urme adânci în lot, iar Bergodi, pentru moment, are probleme în a revitaliza echipa.

Rapid și Petrolul, echipele poporului

“Noi suntem ăia care în anii 90′ eram Abba, un an in Divizia A, doi ani in Divizia B, noi și Rapid. Iar in A nu aveaem susținere, eram două echipe ale poporului, două echipe ale oamenilor. E derby-ul poporului. 1924 este anul de naștere al Petrolului, iar anul viitor avem centenarul. Noi d-asta am fost foarte fericiți după meci.

Acesta este derby-ul pentru găzari. Îți aduci aminte de finala cupei din 1995, toată lumea, am stat două zile pe străzi atunci. Sorin Cârți, Leo Toader își aduc aminte. Să batem de două ori Rapidul și să prindem și play-off-ul. Dacă Rapid vrea să câștige titlul cu echipa asta, noi care i-am bătut cu 2-0 cum să nu vrem măcar în play-off”, a declarat Vivi Răchită.

Petrolul s-a impus în Giulești grație a două autogoluri. Fost jucător la FCSB, Răzvan Oaidă și-a băgat mingea în propria poartă în minutul 63. Cireașa de pe tort a fost pusă de Borja Valle. Mijlocașul spaniol a “punctat” pentru 0-2 în minutul 95.

Clasamentul actual este însă unul provizoriu. FCSB, Sepsi, CFR și Farul și-au amânat etapa cu numărul 5 pentru a pregăti returile europene. Astfel, atât ele, cât și adversarele lor au rămas cu un meci mai puțin jucat, lucru ce lasă în incertitudine poziționarea corectă a echipelor din clasament.

Valeriu Răchită, în vârstă de 53 de ani, a jucat la Petrolul în perioada 1990-1996. Răchită a și antrenat Petrolul în perioada 2009 – 2012, atunci când a readus echipa în prima Liga și a marcat debutul pe noul stadion. În prezent, Petrolul este antrenată de Florin Pârvu, în vârstă de 48 de ani.

