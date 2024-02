Radu Drăgușin, pe copertă la Tottenham: „Sunt gata de provocare!”. Ar putea fi titular chiar de ziua lui

Radu . Fundașul român a fost introdus pe teren de antrenorul Ange Postecoglou în minutul 88 al meciului cu Brentford, scor 3-2, în etapa a 22-a din Premier League. Românul a fost pe coperta programului de meci contra „Albinelor”.

Radu Drăgușin, pe copertă la Tottenham

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate , iar pentru noua apariție din tricoul londonezilor fundașul român va încasa o primă de 6000 de euro. A fost al doilea meci pentru Drăgușin în Premier League.

Internaționalul român a apărut pe coperta programului de meci la Tottenham înainte de partida cu Brentford. Englezii au construit un joc de cuvinte și au titrat: „House of the Drăgușin”. Britanicii au făcut referire la „House of the Dragon”, serialul HBO.

Cel poreclit „Dragonul” a acordat și un interviu pentru Tottenham. Inițial, fostul fundaș de la Juventus și Genoa a vorbit despre decizia de a semna cu Tottenham. „Am decis să vin la Spurs cum am aflat de interesul său. Am pus totul în balanță, am analizat și cred că e cel mai bun pas. Decizia era în inima mea, deja luată”, a spus Radu Drăgușin.

Radu is the cover star 🌟 Secure your matchday programme online ahead of tonight's clash against Brentford at ! ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial)

Radu Drăgușin, interviu la Tottenham înainte de meciul cu Brentford

De asemenea, Radu Drăgușin a vorbit despre Svetlana și Dan. Ambii părinți ai fotbalistului român au practicat sport. Totodată, Drăgușin a vorbit despre cât de greu a fost să ajungă în punctul în care se află în prezent.

„Mama a jucat baschet, tata volei, sportul mi-a curs prin vene de când eram mic. Am jucat fotbal, baschet și volei cu părinții, dar la final am ales fotbalul, mi-a fost cel mai aproape de suflet. Și datorită vărului meu.

Mi-a fost foarte greu, nu voi minți. Am înțeles însă că trebuie să faci sacrificii pentru a-ți împlini visurile, e nevoie de multă muncă, să dai totul în fiecare zi.

Am trecut cu bine, am avut mereu în minte gândul că asta e ceea ce vreau să fac. E visul meu și nu mă voi opri până când nu voi juca la cel mai înalt nivel”, a mai spus Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin ar putea fi titular chiar de ziua lui: „Sunt gata!”

Radu Drăgușin luptă pentru postul de titular în centrul defensivei lui Tottenham cu Cristian Romero, campion mondial cu Argentina, și cu promițătorul Micky van de Ven, din Olanda. Fundașul român va împlini vârsta de 22 de ani sâmbătă, 3 februarie.

În aceeași zi, Tottenham o înfruntă pe Everton, de la ora 14:30, în etapa a 23-a din Premier League. În urma programului aglomerat, Ange Postecoglou își dorește să ruleze jucătorii. Astfel, Radu Drăgușin ar putea fi titular în premieră la Tottenham.

„Am crezut în mine de la început. Sunt gata de provocare! Sunt jucătorul care dă totul pentru echipă, voi oferi totul acestei echipe. Să fiți siguri că voi lăsa mereu 100% pe teren.

Am simțit o conexiune foarte bună cu managerul încă de la prima discuție cu el. Îmi place stilul lui de fotbal, cu apărare avansată, agresivă, cu mult spațiu de apărat în spate”, au fost cuvintele lui Radu Drăgușin.