Radu Pietreanu, momente grele după ce a aflat că are cancer: ”Am plecat pe lumea cealaltă un minut”

Radu Pietreanu a trecut prin momente grele după ce a aflat că are . A plecat pe lumea cealaltă un minut, lupta cu boala fiind una complicată. Din fericire, actorul a trecut cu bine peste cumpăna care l-a adus la un pas de moarte.

Radu Pietreanu, clipe dificile după ce a fost diagnosticat cu cancer. Mărturia actorului din Vacanța Mare

Radu Pietreanu a avut parte de mai multe clipe dificile după ce a fost diagnosticat cu cancer la plămâni. Mărturia actorului din serialul Vacanța Mare este una dureroasă. Vedeta a intrat în depresie când a aflat vestea neplăcută de la doctori.

În acea perioadă a slăbit aproximativ 36 de kilograme. Timp de 3 săptămâni nu a făcut nimic, a stat întins pe canapea, însă după toată această perioadă s-a ridicat și a luptat cu boala. A reușit să se vindece după un tratament lung.

„Sufletul meu m-a lăsat și pe mine. Am plecat pe lumea cealaltă un minut… M-am întors, trecuseră trei săptămâni. Eram un cadavru întins pe canapea și am zis: «Vreau scandal! Nu vreau liniștea aia de sus și pacea aia».

Am luat cadavrul ăla de 60 de kilograme cât am mai rămăsese și am luat-o așa câte un pas, câte doi, tratament, nu știu ce. Nimeni nu se aștepta să îmi revin. Am primit verdict: Doamnă, pregătiți-vă!

Rochia asta neagră de atunci o are. (râde) Cred că e singurul care putea să fie lângă mine și m-a ajutat să revin”, a mărturisit Radu Pietreanu despre lupta cu cancerul, pentru publicația .

Radu Pietreanu, stil de viață diferit după cancer

Radu Pietreanu și-a schimbat complet stilul de viață după lupta cu cancerul la plămâni. de la Vacanța Mare ajunsese să refuze orice colaborare profesională, subliniind că prin glumele pe care le face strecoară și multe sfaturi.

În momentul de față, vedeta a lăsat în urmă traiul din Capitală și s-a mutat la Azuga. Artistul susține că nu mai este ahtiat după partea financiară și nu mai pune pe primul loc banii atunci când este chemat să facă un spectacol.

„Cu boala trebuie să cheltui cam toți banii, mi-am vândut și casa din București, tot. M-am mutat la Azuga, mi-au trebuit banii pentru tratament. Dacă aș fi investit, eram un mort bogat acum”, a spus Radu Pietreanu în .