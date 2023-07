Ultima dorință a celebrei Rona Hartner după ce a fost diagnosticată cu cancer: ”Nu plec de aici până nu termin”

Rona Hartner se gândește la ce este mai rău de când cancerul i-a recidivat. Actrița în vârstă de 50 de ani a mărturisit fanilor, pe rețelele de socializare, care este ultima sa dorință, dacă nu ar mai putea face față bolii crunte și ar pleca din această lume.

Rona Hartner, gest îngrijorător. Actrița, diagnosticată cu cancer, a vorbit despre ultima dorință

Rona Hartner a șocat acum câteva zile, anunțând că i s-a descoperit din nou cancer, după ce în 2019 s-a tratat de această afecțiune la colon și la ficat. . O formă extrem de gravă.

Într-o postare pe rețelele de socializare, actrița a dezvăluit care-i este cea mai puternică dorință. Refuză să-și ia rămas bun până nu-și va termina un proiect artistic, discul ”Eternity”. Își dorește să-l ducă la capăt deoarece a observat că piesele pe care le conține îi vindecă pe oameni.

”Am să-l fac, chiar dacă nu știu dacă mă mai țin pe picioare, dar am să-l fac”, a subliniat Rona Hartner. De asemenea, ea speră ca fiica sa să nu sufere foarte mult văzându-și mama bolnavă și, în același timp, speră la un miracol din partea lui Dumnezeu.

”Vreau să nu plec de aici până nu termin discul meu >. Chiar vreau să fac acel album, nu vorbesc habotnic, pentru că am văzut că sunt oameni care sunt vindecați prin piesele acelea. Știu că am primit în rugăciuni muzica și textul și vreau să-l fac.

Am să-l fac, chiar dacă nu știu dacă mă mai țin pe picioare, dar am să-l fac. E singurul lucru pe care mă ambiționez să-l mai fac. Și, pe urmă, am să mă rog la Dumnezeu să fie bine pentru fata mea, să găsim soluții și aștept un miracol.”, a afirmat Rona Hartner într-un live,

Cum a aflat Rona Hartner că are din nou cancer

Rona Hartner nu se simte bine de câteva luni. Avea adesea stări de oboseală și tușea intens. A mers pe la diferiți medici din Franța, acolo unde este stabilită de altfel, dar abia după ce a consultat un medic român a descoperit cancerul. În această lună a primit vestea tulburătoare.

”Practic de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și mi-a zis doctora că, după părerea ei, este ceva mult mai grav”, a transmis Rona Hartner în momentul în care a primit diagnosticul.

Rona Hartner este o actriță și cântăreață din România, cu origini germane, și care s-a stabilit în Franța. În plan personal, artista este mama unei fetițe de 15 ani și a fost căsătorită de două ori.