Radu Ștefan, făcut praf după Midtjylland – Lazio 5-1: „Arată limite fizice, rugina a ieșit la suprafață”

Veteranul „romanilor” a fost extrem de criticat după înfrângerea rușinoasă din grupele Europa League.

Radu Ștefan criticat dur de presa din Italia după eșecul cu Midtjylland: „A ieșit la suprafață rugina”

Jurnaliștii din Italia au fost extrem de nemulțumiți de evoluția lui Radu Ștefan: „Cel mai fidel jucător arată limite fizice evidențiate de prospețimea danezilor”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport, care i-au dat nota 4.5.

Corriere dello Sport a fost și mai dur și i-a acordat nota 4: „A ieșit la suprafață rugina. Dreyer l-a amețit”.

„Nu și-a ajutat echipa, nu a putut interveni. Acțiunile au plecat de pe partea sa la două dintre goluri”, au comentat și jurnaliștii de la Il Tempo, care i-au dat tot nota 4.

Radu Ștefan își anunță retragerea după rușinea cu Midtjylland: „Vă spun în proporție de 99%”

Radu Ștefan a surprins la finalul meciului și : „Vă spun, în proporție de 99% mă voi retrage la finalul acestui sezon. Încă e devreme, dar vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat posibilitatea să-mi termin cariera aici”.

Legenda lui Lazio mai are o singură dorință: „Nu cred că sunt șanse ca eu să mai joc și în sezonul următor (n.r sezonul 2023/2024), am luat această decizie. Vreau să mă distrez în acest an și să câștig un trofeu alături de Lazio. La finalul sezonului mă voi gândi la viitor, acum nu știu ce voi face după retragere”.

Fundașul central în vârstă de 35 de ani a avut un mesaj și pentru suporteri și conducerea lui Lazio: „Am rămas cam singurul veteran de pe aici (râde). Fanii echipei sunt extraordinari și vreau să-i mulțumesc președintelui Lotito pentru tot ce face aici. Clubul a crescut enorm”, a declarat Ștefan Radu, conform .

Rareș Ilie, remarcat de presa din Franța după meciul lui Nice cu Partizan: „Acest puști are ceva interesant”

Rareș Ilie a fost titular în meciul din deplasare cu Partizan Belgrad , însă a fost înlocuit în minutul 63, la scorul de 1-1: „Rareș Ilie i-a luat locul lui Sofiane Diop pe aripa stângă, cu multă seriozitate și personalitate. S-a implicat în acțiunea deschiderii scorului, rezistând în duel.

Cu toate acestea, a primit nota 5, a doua cea mai slabă dintre jucătorii lui Lucien Favre

Cu toate acestea, a primit nota 5, a doua cea mai slabă dintre jucătorii lui Lucien Favre