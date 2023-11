Răducioiu, laude pentru Edi Iordănescu: „Am avut încredere în el”

Fostul internațional româna a spus că a avut mereu încredere în selecționerul României, pe care l-a felicitat, amintind și de valul de critici peste care acesta a fost nevoit să treacă.

Florin Răducioiu, laude pentru Edi Iordănescu

Florin Răducioiu a avut mai multe , după ce România s-a calificat la EURO 2024, spunând că este doar meritul lui pentru că „tricolorii” sunt neînvinși în grupă.

Acesta l-a felicitat și pe Răzvan Burleanu, fiind de părere că președintele Federației Române de Fotbal a fost inspirat pentru că nu l-a schimbat pe Edi Iordănescu după eșecul din Liga Națiunilor:

„Am reușit printr-un context favorabil, dar echipa a reușit în momente dificile să obțină rezultate bune. Să le dăm merite jucătorilor și acestui antrenor, să nu uităm că România e neînvinsă.

Eu am cuvinte de laudă! A fost inspirația lui Răzvan Burleanu să îl păstreze pe acest antrenor. L-am criticat în anumite meciuri și l-am lăudat în meciurile pe care le-a făcut bine”.

„A fost o combinație foarte bună!”

„A fost o combinație foarte bună! Să fim sinceri, nimeni nu se gândea că România va fi prima din grupă cu un meci înaintea finalului. Meritele le au toți.

Am avut încredere în Edi Iordănescu. Eu mă cunosc cu el de acum câțiva ani, când am discutat la finalul unui meci și mi-a lăsat o impresie foarte bună, are o viziune frumoasă despre fotbal”, a , la TV .

„Lăsând criticile, lăsând unele răutați din partea unor oameni, nu vreau să mai intru în detalii, trebuie felicitat Edi. N-ar fi o tragedie dacă pierdem, dar cred că băieții vor să îi bucure pe fani.

Nu ne dorim să pierdem acest meci. O să ne aducem aminte de băieții ăștia, care s-au calificat. Mă închin în fața lor, chiar mă închin. Nu trebuie să ne pierdem aura asta de învingători.

La un Campionat European se pot întâmpla multe. E de ajuns să câștigi un meci și să faci un egal și te califici. Atenție mare la România! Eu cred că băieții vor face mai mult de un punct”, a mai spus Florin Răducioiu.