Rafael van der Vaart, despre calificarea României la Euro 2024. “Un grup foarte bun. Să aibă o vară grozavă!”

a fost prezent la Victory Cup, o competiție de minifotbal. Legenda fotbalului olandez a jucat într-un meci în care a marcat un gol frumos cu călcâiul și a oferit un assist. După meci, Rafael van der Vaart a vorbit în cadrul unui interviu despre calificarea României la Euro 2024, dar și despre alte subiecte interesante.

Rafael van der Vaart, despre calificarea României la Euro 2024

într-un interviu pentru cei de la . Legenda fotbalului olandez mizează pe grupul unit pe care Edi Iordănescu l-a făcut și susține că “tricolorii” au șansa lor de a ieși din grupa de la Campionatul European din Germania.

“E un grup foarte bun. Au șansa lor. La Euro e posibil orice. Voi ați jucat ultima oară în urmă cu opt ani. Deci, sper ca acum România să aibă o vară grozavă!”, a declarat Rafael van der Vaart.

Primul meci de minifotbal din viața sa

Fostul jucător al celor de la Real Madrid și Tottenham a mărturisit că a fost primul meci de minifotbal din viața sa și a avut câteva cuvinte despre experiența sa: “A fost foarte tare că am jucat aici și este un joc grozav. E prima dată când joc un astfel de meci.

M-am oprit din fotbal de atâta timp, iar acesta este un joc foarte intens pentru mine. Desigur, condiția mea fizică nu mai este foarte bună, dar cât timp ceilalți aleargă pentru mine este bine. Mă simt bine că am dat un gol și un assist. Când joci un astfel de meci devii ca un copil care vrea mereu să înscrie și să câștige. Asta nu se va schimba niciodată”.

“De asta îmi este cel mai dor”

Legenda fotbalului olandez a mai vorbit și despre momentul de care îi este cel mai dor după ce și-a încheiat cariera de fotbalist: “Îmi este dor de a sta alături de ceilalți jucători, în vestiar sau să ieșim să bem ceva împreună. Să ne distrăm înainte de meci și după. Și ideea de a câștiga, pentru că mereu vrei mai mult și cred că asta nu dispare niciodată”.

Messi sau Ronaldo?

“Eu cred că Messi a meritat de fiecare dată aceste trofee. Cred că este în continuare cel mai bun jucător, chiar dacă a plecat în America și acolo este un alt fel de campionat. Mulți spun ‘Dar ce poți să faci mai mult decât Haaland?’ și au dreptate. Cred că a fost o decizie grea. Pentru mine Messi este cel mai bun în continuare, împreună cu Ronaldo. Haaland o să îl câștige în viitor, cu siguranță.

Să joc împotriva lui Messi a fost incredibil. Am fost norocos că nu am fost fundaș. Ne-a ‘omorât’ de fiecare dată pe toți cu driblingul lui. Îmi aduc aminte că am pierdut cu 2-6 pe Bernabeu, a fost absolut fantastic. El m-a impresionat cel mai mult. Ronaldo m-a impresionat foarte mult din punct de vedere fizic, de aceea joacă și acum așa de bine la aproape 40 de ani”, a mai spus Rafael van der Vaart.

Cel mai important moment din carieră

“Ronaldo, Gutti, Sneijder, Robben, Ruud van Nisterlooy, am uitat să menționez multe nume, dar aceștia mi s-au părut cei mai impresionanți. Cea mai importantă amintire a mea de la Real Madrid este atunci când am avut prezentarea.

Deoarece erau prezente toate rudele mele, eu fiind jumătate spaniol. Mi-a plăcut să îi văd pe toți acolo, mai ales pe bunicii mei care erau mândri de mine. A fost cea mai importantă zi din viața mea. Desigur că și golurile sau faptul că am jucat au reprezentat momente importante, dar prezentarea a fost mai specială”, a spus Rafael van der Vaar.

Rafael van der Vaart, despre Cristian Chivu

Rafael van der Vaart a fost coleg cu Cristian Chivu la Ajax. Olandezul și-a adus aminte de fostul fundaș român și a vorbit despre fostul său coechipier: “Cristian Chivu. Am câștigat campionatul în Olanda. Aveam o conexiune foarte bună. Când a venit în Olanda, era să ia roșu în aproape fiecare meci. Era un jucător fantastic, un caracter deosebit. Era un lider. Cred că face o treabă foarte bună și acum”.