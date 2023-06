Raluca Podea, război cu unchiul său: “Au vrut să scoată acte false”

Raluca Podea este implicată într-un război cu unchiul său și familia acestuia și care pare că nu se mai termină. Se pare că unchiul blondinei a apelat la niște oameni, care i-au blocat accesul Ralucăi Podea în curtea casei unde a locuit tatăl ei. În exclusivitate pentru FANATIK, Raluca Podea a făcut lumină în acest scandal și a povestit cum a ajuns la poliție, pentru a depune plângere penală.

Raluca Podea, acces blocat în propria curte: “Am spart două geamuri”

Scandalul dintre blondina și familia unchiului său continuă. După moartea tatălui ei, Raluca Podea se află într-o situație inexplicabilă. Nu mai are acces la casa care i-a aparținut tatălui ei. Totul din pricina unor vecini, care i-au blocat ușile cu lacăte.

“Am făcut plângere penală. Unul dintre vecini era pus de fratele și fiica acestuia să intre în curte și să-mi schimbe de fiecare dată încuietoarea, lacătul. Eu am spart două geamuri ca să pun un lanț cu un lacăt. Mi-au scos butucul de la ușă și au pus un lacăt mai sus, cu două fiare foarte mari. Eu le-am scos din ușă, le-am tăiat, după care am pus un lanț cu două lacăte.

Eu acolo trebuie să am acces. Vin cei de la electricitate să pună panourile. Tot timpul trebuie să merg la țară, iar ei tot timpul au intrat și mi-au schimbat acolo. Ultima dată au umblat și mi-au pus ceva foarte tare, ziceai că e smoală, ceară de la lumânări.

Eram cu domnul de la electricitate dimineața, era un frig de crăpau pietrele și uite că eram în situația asta. A trebuit să sar poarta ca să pot intra și eu și domnul de la electricitate. Când să ajungem să intrăm în casă, lacătele erau blocate, cu acea soluție pe care au pus-o ei”, a declarat Raluca Podea pentru FANATIK.

Raluca Podea, indignată de acțiunile unchiului: “Au vrut să facă acte false”

Vedeta recunoaște că situația în care se află este una tulburătoare. Așadar, și a apelat la ajutorul poliției. A depus plângere penală împotriva vecinului răuvoitor. Blondina dezvăluie și faptul că unchiul său și familia acestuia au încercat să facă acte false. Asta deoarece vedeta nu vrea să vândă casa părintească.

“Când a murit tatăl meu, ei au vrut să ia tot ca să vândă. Eu nu vreau să vând, casa părintească nu se vinde niciodată. Sunt casele bunicilor noștri, sunt două case. Ei de când erau copii au împărțit totul și li s-a spus că așa cum vor avea grijă de ele, așa le vor avea mai târziu. Fratele bineînțeles că și-a trăit viața, nu a avut grijă nici de bunici, de nimeni.

Eu și mama și tatăl meu am avut grijă de bunici. Am angajat femeie, pentru că au căzut amândoi la pat, i-am îngropat. Noi plătim impozite, plătim lumină, noi suntem cei care plătim totul acolo. Eu nu vreau nimic în plus, eu vreau doar partea mea. Ei oricum nu pot să vândă fără aprobarea mea. Au vrut să scoată acte false, dar nu se poate. Toate actele sunt la mine”, a adăugat vedeta.

Vedeta recunoaște: “Procesul poate costă mai mult decât valorează casele”

După ce a acționat în instanță, blondina speră să nu se mai confrunte cu situații neplăcute. Cu toate acestea, Raluca Podea spune că va fi un . Vecinul care îi dădea bătăi de cap a fost amendat, iar acum vedeta își dorește să aibă parte de liniște și să se bucure de casa părintească lăsată moștenire de către părintele său, trecut în neființă.

“Mă bucur că oamenii de la poliție se mișcă foarte repede. Am mers și am depus plângere. Am sunat și am spus să fie chemat acest domn, că vreau să vorbesc cu dânsul, de ce face răutățile astea, fiind pus de ei. Ceea ce face el e penal. Fără acordul meu el nu are voie să intre în curte.

Dacă omul ăsta venea și făcea și el curățenie, dădea o vopsea pe gard, tăia iarba, nu aveam ce să îi spun. Dar atâta timp cât el intră și face prostii, nu am cum să îl las. El nu s-a prezentat, dar l-au amendat.

S-a dus polițistul după el acasă, nu i-a deschis și i-a trimis amenda. Mi-au spus și niște martori din zonă, care îl vedeau că intră și iese din curte. I s-a pus în vedere să nu mai intre și acum sper să nu mai am vreo surpriză când o să merg data viitoare.

E urât. Mai ales că procesul durează foarte mult. Costă poate mai mult decât costă casele. Dar a fost a tatălui meu și nu vreau să se vândă. Nu vreau să cadă, pentru că la un moment dat dacă nu le mai îngrijești se degradează”, a mai declarat Raluca Podea pentru FANATIK.