Raluca Turcan regretă enorm că a „mâncat tort” de ziua lui Orban, însă crede că lumea exagerează în legătură cu acel eveniment

Raluca Turcan nu înțelege de ce toată lumea vorbește despre petrecerea din biroul lui Ludovic Orban surprinsă într-o fotografie care a devenit virală pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Turcan consideră că cei prezenți în încăpere au greșit, însă nu au fost fapte de o gravitate ieșită din comun, deși nu purtau mască în spațiu închis și distanțarea socială era inexistentă în acel moment.

Vicepremierul reamintește că a „stat doar 10 minute” la întâlnire și a „mâncat o felie de tort” și nu înțelege de ce lumea nu uită incidentul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Raluca Turcan s-a săturat ca lumea să o critice pentru ca „mâncat tort” de ziua lui Orban

Turcan a dezvăluit că a primit inclusiv o amendă pentru că nu a purtat mască de protecție la petrecerea ținută la Guvern cu ocazia zilei de naștere a lui Ludovic Orban.

„Nu am stat mai mult de 10 minute și am mâncat o felie de tort. Îmi pare rău că am participat în birou la ziua premierului. Îmi cer scuze de o sută de ori. Am plătit amendă, eu am plătit 1000 de lei pentru că aveam masca, dar nu o purtam regulamentar. Opozanții politici s-au folosit de poza respectivă” a declarat Raluca Turcan la Digi24.

ADVERTISEMENT

Aparent, toți cei prezenți la ziua de naștere a lui Orban regretă întâmplarea și au plătit corespunzător pentru gest, fiind amendați.

„Poate nu trebuia să îi facem o surpriză premierului. Nu cred că acel moment poate fi găsit ca o principală cauză pentru că românii nu respect regulile”, s-a plâns Turcan, conform Libertatea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Teoria tortului a fost avansată în spațiul public și de alte personaje din PNL, prezente la ziua de naștere a lui Orban. Cu toate acestea, în fotografie se vede cum mulți dintre „invitați” consumă alcool sau fumează în spațiu închis.

Mai mult, distanțarea socială și purtatul de măști de protecție e un concept străin pentru participanții la șezătoare. Opoziția a taxat dur momentul, lansând în rândul oamenilor ipoteza că întreg Guvernul Orban sfidează poporul.

ADVERTISEMENT