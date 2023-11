Rămâne Edi Iordănescu pe banca naţionalei? Anunț oficial înainte de Israel – România

Tricolorii au nevoie de o victorie pentru a-și asigura calificarea la turneul final. Edi Iordănescu a reușit să țină echipa în joc până în ultimele meciuri, iar FRF este mulțumită de felul în care a condus această campanie.

FRF îl vrea pe Edi Iordănescu în continuare

“Eu cred că asta va depinde numai de el dacă vrea să își continue munca. Federația de când lucrez eu aici nu a dat niciun antrenor afară. Și-au încheiat mandatele și chiar li s-au propus extinderea în situații nu atât de fericite.

ADVERTISEMENT

Le-am propus să aibă o continuitate a muncii, să încerce să își expună și să își pună în practică idelie și programele pe care și le-au făcut. Pe un termen nu neapărat scurt, că nu e vorba doar de meciul de diseară, dacă vorbim de formarea echipei de posibiltiatea calificării la alte competiții.

Atunci mie mi se pare normal ca el să rămână. Și cred că va rămâne. I-am mai spus, chiar dacă munca de selecționer nu e atât de frumoasă ca munca de antrenor de zi cu zi la un club mare”, a declarat Mihai Stoichiță pentru FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Iordănescu nu a pierdut niciun meci în această campanie

Selecționerul României le va da credit fotbaliștilor care au dus greul acestei campanii. Hagi este piesa principală, iar Iordănescu speră ca pasele sale să lumineze jocul tricolorilor.

“Cum a fost el la FCSB, la CFR Cluj și celelalte trepte pe care le-a urcat ca să fie la echipa națională. Nu ai bucuria de a fi în fiecare zi pe teren, dar poți avea o bucurie pe care să o dăruiești unei națiuni.

ADVERTISEMENT

O să dispară apartenența de Rapid, de Steaua, de Dinamo, de Craiova, toți vom aparține de același club, România. Asta e părerea mea, ar fi extraordinar. Ca să se ducă în străinătate are timp, e băiat tânăr. Să rămână, să stea aici, are timp să facă ce am făcut eu, să mă plimb de pe un continet pe altul.

Nu e cea mai mare fericire, e spectaculos, aduni experiență, dar mai bine e să fii aici. România poate deveni un pol care să fie suficient de interesant în peisajul fotbalului european”, a completat Mihai Stoichiță.

ADVERTISEMENT

În fiecare zi de luni, marți și vineri, FANATIK SUPERLIGA este disponibilă în transmisie LIVE și în exclusivitate pe platforma FANATIK.RO. Emisiunea poate fi urmărită în premieră, în aceeași zi, începând cu ora 17:30, pe canalul de YouTube al Fanatik și pe paginile de Facebook ale Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.