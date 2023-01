Ramona Bădescu și marele regret al vieții ei: “O mentalitate că e rușine să-ți arăți sentimentele”

Ramona Bădescu, frumoasă cântăreață, actriță și prezentatoare tv ne povestește detalii neștiute despre copilăria ei, când era considerată o rușine să-ți arăți sentimentele. A trebuit să treacă mult timp până când Ramona și părinții ei să-și spună ‘Te iubesc’, așa cum vedea ea în filmele americane atunci când era mică.

Ramona Bădescu: “Nu aveam voie să-mi exteriorizez emoțiile”

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Ramona Bădescu dezvăluie detalii neștiute despre viață de mămică, despre debutul ei în muzică la doar 4 ani și despre relația pe care a avut-o cu regretatul ei tată.

ADVERTISEMENT

Cunoscuta actriță și cântăreață ne povestește despre extraordinara experiență pe care a avut-o alături de Al Pacino, mărturisește că între ea și soțul ei nu a fost dragoste la prima vedere și ne spune cum s-a confruntat cu depresia post natală.

Ramona Bădescu își amintește de prima iubire din viața ei, recunoaște că a învățat de la fiul ei să se poarte și să se joace ca și cum ar avea 3 ani din nou și mărturisește că niciodată nu a judecat vreo persoană și nici nu a vrut să se răzbune, chiar dacă i s-a făcut mult rău.

ADVERTISEMENT

Ramona Bădescu: “Sunt soție în primul rând și nu vreau să uit asta”

Te-ai mutat definitiv în România sau vei continua să faci naveta?

-Nu, eu sunt o Săgetătoare convinsă, tot pe drumuri, tot cu bagajul făcut. Acum nu mai am doar bagajul meu, îl am și pe cel al fiului meu. Lui Ignazio îi place să meargă cu mine , nu îl iau foarte des pentru că el are grădiniță la care trebuie să meargă, are datoria de mic să fie punctual la treburile lui. Dacă se întâmplă să am spectacol în weekend, este nelipsit din primul rând, cu bona sau tati, și stă foarte cuminte.

Cum reușești să te împărți între Fabio și treburile tale din țară?

-Eu consider că mă împart între a fi mamă, soție și femeie pentru mine. Iar după aceea vin în țară, fac cumpărături. Eu vreau să țin de soțul meu și nu vreau să fac greșeala pe care multe femei o fac în momentul în care devin mame, uită că în primul rând sunt soții.

ADVERTISEMENT

“Stau de peste 32 de ani în Italia”

Cum te simți mai mult, româncă sau italiancă?

-Am făcut un disc acum 10 ani care se numea ‘Jumi Juma’ și în care pusesem șase cântece napoletane și șase româneșți. Când am făcut discul aveam 42 de ani, și stătusem 21 de ani în România și 21 de ani în Italia. Acum având în vedere că sunt peste 32 de ani de când sunt în Italia am decis să scot anul trecut un disc care se numește ‘Io’ și în care să spun, în fiecare cântec, cine sunt.

Am fost de curând în țară cu ocazia unui spectacol care se numește ‘Pasiune’, cu care am făcut un turneu și în Italia și pe care l-am adus aici într-un context privat, pentru corespondenții diplomatici din toată lumea. Dar anul asta îl voi propune ca turneu în România.

ADVERTISEMENT

Prima apariție pe scenă a Ramonei Bădescu, la 4 ani

Cum a fost copilăria ta la Craiova? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare memorabilă?

-Copilăria mea a fost una muzicală, artistică. Am debutat la 4 ani jumate în televiziune, am avut niște părinți care s-au ocupat foarte mult de mine. Tata era inginer dar el mi-a compus prima melodie, bunicul mi-a compus versurile și mama mi-a făcut rochia. Iar în 1972 am apărut prima dată la televiziune. Îmi aduc aminte că la 8 ani am făcut primul disc și uitasem versurile. Știu că atunci tata m-a altoit și de atunci nu mi s-a mai întâmplat să uit ceva.

ADVERTISEMENT

“În loc să mă duc să mă joc stăteam lângă mama să învăț să gătesc”

Acum 2 ani l-ai pierdut pe tatăl tău. Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu el?

-Tata a fost un om foarte ocupat toată viața, a refăcut toată Craiova acum 60 de ani, tot centrul actual. Era mereu pe șantier cu oamenii, acasă era mai mult mama și datorită ei am prins arta bucătăriei. În loc să mă duc să mă joc mă punea să stau lângă ea să învăț să gătesc. Mie nu-mi convenea dar acum îi mulțumesc pentru că pe Fabio l-am sedus cu gătitul iar Ignazio a mâncat numai mâncare făcută de mine.

Momente emoționante cu tata am avut acum, mai de curând. Când eram mică și mă uităm la filmele americane mi-aș fi dorit că eu și părinții mei să ne spune ‘te iubesc’, ‘mi-e dor de tine’, cuvintele astea de alint. Dar eu am fost crescută într-o mentalitate că e rușine să spui așa ceva, nu aveam voie să-mi exteriorizez emoțiile. Am reușit să fac asta mult mai târziu, și cu mama și cu tata, am fost și noi ca în filmele americane.

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau leader-ul clasei?

-Eu sunt foarte timidă și rușinoasă, rezervată de felul meu. Sunt expansivă atunci când sunt sigură de ceva, când e momentul meu și știu să-l fac bine. Nu mă arunc în treburi care nu mă privesc. Nu am încredere în general, sunt numai pe ‘felia’ mea și nu am niciodată pretenții.

În liceu am fost bună, mergeam la olimpiada de geografie. În momentul în care nu știam ceva băgam că am o repetiție pe undeva și mă organizam să chiulesc. Dar corigentă nu am rămas niciodată.

Prima dragoste: “Eram foarte îndrăgostită de el și el de alta”

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Mai copiam, aveam stilul meu. Îmi făceam fițuică, o puneam sub ciorap, stăteam cu cotul pe bancă și cu două degete ridicam rochia și copiam. Nu am fost o tocilară dar am fost isteață și aprigă, m-am descurcat mereu, de aia sunt olteancă.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-La 13 ani și 4 luni, era cu un an mai mare, se numea Răzvan, era un băiat drăguț, înalt, cu ochelari și avea mustăcioară. Când ne pupam mă gâdila. Eram foate îndrăgostită de el, și el era dar de alta, nu de mine. Cu mine nu făcea nimic, pe vremea aia mă gândeam să mă mărit fecioară.

Ne-am reîntâlnit când eu eram în clasa a 12-a și el la facultate, a fost primul meu iubit. Nu era un bărbat frumos dar era foarte simpatic, mă făcea să râd.

Ce gen de bărbați ți-au plăcut?

-Mereu mi-au plăcut bărbații care m-au făcut să râd, nu am fost atrasă neapărat de frumusețea masculină. Mamei îi plăcea Alain Delon dar eu îl adoram pe Bellmondo. Îmi plăceau bărbații puternici, mai diabolici, care să știe să fie cu adevărat bărbați.

“Am primit un buchet de flori de la Oblemenco”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Sigur, la 4 ani jumate. După aceea am început să plec în turnee. Când a câștigat Universitatea Craiova și a trecut în A, a fost prima dată când mi-a plăcut de un fotbalist, de Oblemenco. Mi-a dat un buchet de flori pe care l-am prețuit foarte mult. Eram ca un bulgare de lumina, cântam și dansam mereu.

“Le sfătuiesc pe fetele din ziua de azi să-și congeleze ovocitele pentru că mentalitatea s-a schimbat”

Cum este mama Ramona? Panicată, calmă?

-Nu există mamă la diferite vârste, există mamă și punct. Să am un copil a fost dorința mea cea mai mare și Dumnezeu mi-a împlinit-o. Mi-aș fi dorit să mi-l dea mai devreme pe Ignazio. Am avut o sarcina ușoară, nu am stat în pat, am lucrat până în luna a 8-a, n-am avut nicio problemă. Am făcut cezariană și a doua zi am plecat la cumpărături cu mașina mea. Am avut un medic extraordinar care nu mi-a tăiat mușchii la operație, i-a îndepărtat doar ca să-l scoată pe Ignazio.

Le sfătuiesc pe fetele din ziua de azi să aibă grijă, să-și congeleze ovocitele, pentru că mentalitatea s-a schimbat. Acum nu se mai mărită la 21 de ani ca să facă un copil la 22, au carieră dar proporțional crește și vârsta și după aceea e mai greu să faci un copil, mai ales cu bărbatul potrivit.

Ce ai simțit când ți-ai văzut băiatul?

-Am plâns când l-am văzut, a fost ceva nestăvilit, cea mai mare emoție din viața mea. Tatăl lui a fost foarte mândru și a asistat la naștere iar când a început să sugă copilul a fost cel mai ciudat și mai emoționat moment din viața mea. Tot ce văzusem în filme sau la prietenele mele mi se întâmpla, acum, mie.

Cum ai rezistat?

-Totul a fost nou, nopțile nedormite, frica să nu-l iau cumva și să i se rupă gâtul, îi vorbeam un pic în română un pic în italiană. Nu mi-a spus nimeni nimic, am învățat direct pe pielea mea. Am avut ajutor dar efectiv orice lucru a trecut prin mâna mea. A fost un copil sănătos, nu a făcut febră. Singurul lucru neplăcut a fost în perioda pandemiei când a trebuit să stăm numai în casă.

“Am învățat de la Ignazio să gândesc și să simt că și cum aș avea 3 ani”

Ce ai învățat până acum de la fiul tău Ignazio?

-Am învățat să mă reîntorc în timp, să gândesc și să simt . Să am răbdare, să mă bucur intens de orice moment al vieții. Este foarte rău atunci când copilul din tine încetează să mai existe. Ignazio m-a ajutat să rămân un copil, să trec cu mai multă ușurință peste probleme, să fiu mai lejeră.

Te-ai confruntat cu depresia post natală?

-Da, sigur că da, m-am confruntat cu neîncrederea, credeam că nu sunt o mamă bună, îmi era frică. Nu știam cum să fac și ce să fac iar pandemia a fost o perioada foarte grea. Problemele care mai rămăseseră în mine am reușit să le rezolv în țară, cunoscându-l pe Vasile Păun care m-a învățat să privesc fața problemelor. Nu este un psiholog, este un om care te învață să trăieșți deschizându-ți mintea spe lucruri pozitive, atrăgând lucruri bune. M-a ajutat să trec peste depresie, nesiguranță, lucruri care sunt perfect normale pentru o femeie care abia a născut.

Sfaturi pentru mame: “Să vorbească cu copilul ca și cum l-ar vedea, chiar dacă este încă un burtică”

Ce le sfătuiești pe tinerele mame?

-După ce am trecut printr-o sarcină le-aș sfătui pe tinerele mame să vorbească cu bebelușul de când rămân gravide, ca și cum l-ar vedea, să cânte, să pună muzică în casă. Eu aveam un lănțișor care se termina pe burtică, cu clopoței, și el îi auzea mereu. Să mănâce corect este foarte important, eu am luat 9 kilograme în sarcină. Am mâncat numai roșii cu brânză că altceva nu puteam.

Ramona Bădescu despre soțul ei: “Fabio nu m-a cucerit la prima întâlnire pentru că nu i-am dat ocazia”

Cum te-a cucerit Fabio, mai ales că tu veneai după o relație în care nu ai fost fericită.

-Toate relațiile încep frumos și se termină. Așa au fost și cele din viața mea, că de erau frumoase ar fi continuat și acum. Nu am avut relații toxice și urâte, am vrut să mă pot saluta după cu foștii mei. Au fost relații care s-au terminat și atât.

Fabio nu m-a cucerit pentru că nu i-am dat ocazia. Mi s-a părut o persoană plină de sine. În prima seară ne-am văzut la o petrecere dar nu s-a întâmplat nimic. Nici nu mă gândeam la asta, eram acolo pentru că trebuia să fac prezența și am plecat. Tot ce-mi aduc aminte e că avea un costum turcoaz.

“Mi-am dat jos ‘armura’, simțeam nevoia să mă încurajeze cineva”

Și când v-ați mai văzut?

-După două zile, stand în fața unei clinici îl văd într-o mașină, cu același costum. A coborât și m-a întrebat ce fac. Nu era o zi fericită pentru mine, murise o persoană la care țineam foarte mult și m-a surprins că și el o cunoștea. Am început să vorbim, eu am început să plâng, el să mă îmbărbăteze, am stat patru ore să povestim despre acea persoană. Atunci știu că mi-am dat jos ‘armura’, simțeam nevoia să mă încurajeze cineva.

Ne-am dus să bem o cafea și mi-am dat seama că se făcuse ora unu după amiază și m-a invitat să luăm masa împreună. Eu plecam a doua zi în Malta și apoi în România așa că am acceptat. M-a surprins cu două lucruri: în restaurant a comandat o șampanie foarte scumpă dar i-a spus celui care ne servea să o aducă într-o frapieră să nu se vadă firma și al doilea lucru a fost că mi-a aruncat șampania care se încălzise și mi-a pus una proaspătă.

Ramona Bădescu: “Țin minte când am avut ocazia să joc cu Al Pacino””

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Celebritatea…depinde. Dacă prin celebritate înțelegi bucuria nestăpânită, fericirea și mândria că faci un lucru la care visai ei bine da, am trăit acest sentiment când m-au ales să o joc pe mama lui Tano Caridi. Am fost atât de fericită în momentul acela. Dar dacă ne referim la celebritate că ce bine mă simt că am făcut ceva clar nu, pentru că aș greși. Niciodată nu o să ajungi să fii cel mai bun, ar însemna să te oprești din ‘creștere’.

Care a fost cel mai important moment din cariera ta?

-Au fost multe. Teatrul, muzica, filmul par lucruri intuitive și ușor de făcut dar în spatele lor sunt ore de repetiție în studio. Țin minte când am cunoscut-o pe Anna Strasberg și am avut ocazia să joc cu Al Pacino, au fost niște momente unice în viața mea atât în plan uman cât și profesional. Am intrat în studioul dificil al actoriei americane și eu, care credeam că sunt un fenomen de bine ce știam să recit, mi-am dat seama că sunt complet pe dinafară. Două săptămâni am studiat un monolog până mi-a ieșit perfect.

“Niciodată nu mi-a plăcut să judec pe cineva sau să mă răzbun”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Am avut multe momente grele. Țin minte când am plecat de acasă, aveam 21 de ani și chiar dacă am plecat cu contract m-am simțit ruptă de familia mea. 21 de ani în anii ’90 nu erau ca 21 de ani în zilele noastre.

Alt moment greu a fost când am decis să mă despart și am luat-o de la capăt din toate punctele de vedere. Unii bărbați se comportă ca niște copii la despărțire și cred că îți fac rău dacă îți iau toate lucrurile materiale. Niciodată însă nu mi-a plăcut să judec pe cineva sau să mă răzbun.

“A apărut un articol în care scria că voi juca alături de Tom Cruise în ‘Minority report’ “

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Sigur acum aș vrea să fiu mai întreprinzătoare, cu mai multă încredere în mine, uneori mai ciufută și cu mai puțină educație. Aceste lucruri nu mai sunt apreciate în societatea de azi, valorile s-au schimbat. Acum 15 ani mi s-a întâmplat ceva, un lucru care mi-a rămas ca un cui în suflet. Îmi făcuse un fotograf niște poze apoi imediat a apărut un articol cum că Tom Cruise va juca alături de mine în ‘Minority report’. Link-ul a rămas pe net. Toți jurnaliștii m-au sunat, nu știu cum a ajuns acolo acets articol, eu nu am făcut acest film. Pe vremea aceea nu-l știam pe Spielberg să mă duc să-l întreb de ce nu am jucat eu cu Tom Cruise.

Ramona Bădescu despre siluetă: “Am fost mereu complexată că am fost grasă”

Care este secretul siluetei tale? Ții vreo dietă, fac sport?

-Eu am fost mereu o femeie complexată că am fost grasă dar are o logică ce spun pentru că am 61 de kilograme dar o conformație mediteraneană. Am șolduri și sâni, nu sunt dreaptă, orice mănânc mai mult pe șolduri se pune. M-au ajutat picioarele de 1.21 cm, glezna cea mai subțire din lumea artistică italiană. Am învățat să mănânc tot ce-mi place dar în cantități mici și des și am devenit o persoană care trăiesc mai mult în mine nu în exteriorul meu.

Ai vreun viciu alimentar la care nu poți renunța?

-Da, mini amandinele de la cofetăria Ana și cozonacul de la Claus.

Ai jucat vreodată la Loto?

-Nu, nu am jucat pentru că vreau să cred că sunt norocoasă în iubire.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

– și în țară. Am filmat în țară la un serial, ‘Egregora’, un film unde am plăcerea să o am ca soră, în distribuție, pe Maia Morgenstern.

După patru ani în care am fost exclusiv mamă pentru Ignazio am decis că este momentul să mă reîntorc, voi scoate o piesă compusă de Keo, ‘Tu m-ai îndrăgostit’ unde când cu Nick Casciaro, cel care câștigat XFactor în 2021.