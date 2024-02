Ramona Olaru, poveste de viață neștiută. N-a avut televizor și cadă până la 14 ani: „Ne spălam la lighean, în albie. Eu când am ajuns prima dată într-o baie nu știam ce e asta”

Ramona Olaru este o adevărată divă a showbizului românesc. Multe persoane și-ar dori să fie în pielea ei acum, dar nu știu că nu a avut deloc o copilărie ușoară. Asistenta de la Neatza a povestit că, până la 14 ani, nu a avut nici măcar televizor.

Ramona Olaru, copilărie marcată de sărăcie

Ramona Olaru este una dintre cele mai apreciate persoane publice de la noi și nu doar pentru frumusețea sa, dar și pentru cât este de transparentă. Asistenta de la Neatza nu a ascuns niciodată faptul că a trecut prim multe greutăți de-a lungul vieții.

Acum este o divă care are tot ce își dorește, și are mii de fani, . A muncit încă de la o vârstă fragedă, când multe alte fetițe se jucau cu păpușile.

Pentru prima dată, a avut televizor la 14 ani și atunci i-a descoperit pe Răzvan și Dani, de care în prezent este foarte apropiată și cărora le-a devenit colegă de platou cu mult timp în urmă.

„Eu n-am avut televizor până la 14 ani și când am avut pentru prima dată antenă, i-am văzut pe Răzvan și Dani, erau la Național și am rămas fascinată, eram, ‘wow, cât de tare’. Mi se părea că trebuie să eu să intru în televizor. Îmi imaginam că într-o seară o să găsesc o gaură în televizor să intru lângă ei, ai grijă ce-ți dorești, pentru că am ajuns acolo”, a spus Ramona Olaru în podcast-ul lui Jorge.

Nu mai vrea să se întoarcă la țară

Nu doar televizorul i-a lipsit Ramonei Olaru, ci și cada. Pentru multe vedete de la noi pare ireal să nu ai parte de o baie în care să-ți poți face tabieturile și să te relaxezi, dar aceasta a fost realitatea vedetei de televiziune.

„Nu aveam cadă, ne spălam la lighean, în albie. Încălzeam apă pe foc, în oală, și puneam în lighean. Eu când am ajuns prima dată într-o baie nu știam ce e asta. Serios, aveam 14 ani, când am ajuns la liceu prima dată și am văzut baie. Era liceul la 30 de kilometri și stăteam în gazdă acolo. Nu știu multe lucruri oamenii despre mine, dar nu mă plâng”, a explicat vedeta de la Antena 1.

A luptat mult pentru a scăpa de sărăcie, de aceea, Ramona Olaru nu vrea să se mai întoarcă în locul din care a plecat și nu își imaginează o viață în care să meargă să muncească pe câmp și să aibă grijă de animale.

„Nu mă mai întorc acolo, când am plecat am zis că fac tot posibilul să nu mă mai întorc acolo, greu e puțin spus. Acum mi se pare că pentru un copil de vârsta pe care eu o aveam atunci era foarte greu să mergi la câmp, la sapă.

Dar atunci mi se păreau normale. Așa era viața noastră, așa era normal. Făceam și școală, la vaci, la cules de porumb, la sapă. Toți munceau la ferma de vaci, pe diferite poziții. Mergeam și pe acolo, la muls la vaci, la capre, oi, aveam și acasă capre și oi. Îmi amintesc că iarna era foarte frig afară și aduceam iezii în casă, la sobă, să le dăm mâncare cu biberonul”, a adăugat Ramona Olaru.