Rapid a anunțat ce se va întâmpla cu Cătălin Cîrjan! Motivul pentru care Bergodi l-a folosit foarte puțin

Giuleștenii cu drept de cumpărare definitivă de la Arsenal pe mijlocașul de 21 de ani, iar FANATIK a anunțat în exclusiviate că englezii vor suporta în continuare 80% din salariul jucătorului, în timp ce Rapid va plăti restul de 20%.

De ce nu îl joacă Bergodi pe Cătălin Cârjan la Rapid

Cătălin Cîrjan a început ca titular sezonul la Rapid, profitând de faptul că este eligibil pentru regula U21, însă evoluțiile modeste l-au făcut pe Cristiano Bergodi să-l lase tot mai des pe banca de rezerve.

Mai mult, în 3 din cele 4 partide jucate de giuleșteni în 2024, fotbalistul de 21 de ani nu a prins niciun minut. A jucat titular în primul meci al anului, 4-3 cu FC U Craiova, dar a fost schimbat în minutul 60, în momentul în care oltenii conduceau cu 3-1.

Președintele giuleștenilor, Daniel Niculae, a vorbit pentru FANATIK despre situația lui Cătălin Cîrjan și a explicat faptul că sistemul cu doi atacanți folosit de Cristiano Bergodi nu îl avantajează pe jucătorul împrumtat de la Arsenal.

”Încă nu am luat vreo decizie în privința lui Cîrjan, dar nu ne-am pierdut încrederea în el, avem încredere în toți jucătorii din lot. Inclusiv Bergodi are încredere în el. Faptul că a jucat mai puțin în ultima vreme e din cauza unor decizii tactice.

Rapid a folosit doi atacanți, ceea ce nu e foarte convenabil pentru număr 10. Asta nu înseamnă, în niciun caz, că nu mai avem încredere în Cîrjan!”, a declarat Daniel Niculae, pentru FANATIK.

Cîrjan vrea titlul cu Rapid

În startul noului an, chiar înainte de plecarea Rapidului în cantonamentul din Antalya, Cătălin Cîrjan a vorbit despre situația sa și pentru a ajuta echipa să câștige titlul.

”A fost o perioadă bună pentru mine, acum mergem în cantonament cu domnul Bergodi. Am muncit la fiecare antrenament, când mi s-a dat șansa am încercat să dau tot ce am mai bun. Acum nu mă gândesc la mine, mă gândesc la Rapid să câștigăm meciurile rămase, să ajungem în play-off și să ne îndeplinim obiectivul.

Ne gândim la titlu, dar vrem să luăm meci cu meci. Nu s-a pus problema, nu m-am gândit la altă echipă. Știam că voi rămâne la Rapid și sper să fac treabă bună”, spunea atunci mijlocașul rapidist.