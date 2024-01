Rapid a plecat spre Antalya: „Ne gândim la titlu”. Cum arată lotul lui Cristiano Bergodi

Rapid are 6 meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga, însă formația lui Cristiano Bergodi a plecat încrezătoare în Antalya pentru cantonamentul de iarnă. Giuleștenii s-au reunit cu o zi în urmă, când .

Rapid a plecat spre Antalya

Rapid zboară spre Antalya, joi, 4 ianuarie. Inițial, giuleștenii au anunțat că vor pleca în Turcia cu o zi în urmă. Formația de pe locul 4 în SuperLiga va disputa nu mai puțin de 3 meciuri amicale, după care va reveni în țară pe 13 ianuarie.

În prima etapă din 2024, Rapid o înfruntă pe FC U Craiova pe teren propriu. Cătălin Cîrjan a stat de vorbă cu reporterii la aeroport. „Suntem pregătiți, am început de ieri. Mergem în cantonament să ne antrenăm și să fim pregătiți pentru meciurile care urmează. Suntem mai multe echipe, o să comunicăm cu ei și suntem fericiți.

„Ne gândim la titlu. Știam că voi rămâne la Rapid”

„A fost o perioadă bună pentru mine, acum mergem în cantonament cu domnul Bergodi. Am muncit la fiecare antrenament, când mi s-a dat șansa am încercat să dau tot ce am mai bun.

Acum nu mă gândesc la mine, mă gândesc la Rapid să câștigăm meciurile rămase, să ajungem în play-off și să ne îndeplinim obiectivul. Ne gândim la titlu, dar vrem să luăm meci cu meci.

Nu s-a pus problema, nu m-am gândit la altă echipă. Știam că voi rămâne la Rapid și sper să fac treabă bună”, a declarat Cătălin Cîrjan. Fotbalistul în vârstă de 21 de ani prin care a lăsat de înțeles că va pleca din Giulești.

La reunirea de miercuri au fost prezenți nu mai puțin de 28 de jucători. Borisav Burmaz, adus în această iarnă de Rapid, a efectuat primul antrenament sub comanda lui Cristiano Bergodi. De asemenea, Ermal Krasniqi și Florent Hasani au efectuat primele mișcări la Baza Constructorul.

La întâlnirea din urmă cu o zi au fost prezenți și accidentați Albion Rrahmani, Claudiu Petrila și Xian Emmers. În Turcia, Rapid va juca trei meciuri amicale. Primii doi adversari sunt Sakaryaspor (6 ianuarie) și Sabah FC (9 ianuarie).

Lotul Rapidului la reunire:

PORTARI: Horațiu Moldovan, Virgil Drăghia, Bogdan Ungureanu

Horațiu Moldovan, Virgil Drăghia, Bogdan Ungureanu FUNDAȘI: Cristian Săpunaru, Paul Iacob, Dragoș Grigore, Iulian Cristea, Andrei Borza, Christopher Braun, Răzvan Onea, Robert Bădescu

Cristian Săpunaru, Paul Iacob, Dragoș Grigore, Iulian Cristea, Andrei Borza, Christopher Braun, Răzvan Onea, Robert Bădescu MIJLOCAȘI: Alexandru Albu, Răzvan Oaidă, Mattias Käit, Xian Emmers, Claudiu Petrila, Jayson Papeau, Funsho Bamgboye, Cătălin Cîrjan, Alexandru Ioniță, Omar El Sawy, Ștefan Pănoiu, Florent Hasani, Ermal Krasniqi

Alexandru Albu, Răzvan Oaidă, Mattias Käit, Xian Emmers, Claudiu Petrila, Jayson Papeau, Funsho Bamgboye, Cătălin Cîrjan, Alexandru Ioniță, Omar El Sawy, Ștefan Pănoiu, Florent Hasani, Ermal Krasniqi ATACANȚI: Albion Rrahmani, Borisav Burmaz, Kevin Soni, Alexandru Stan

