Rapid a investigat ieşirea în club după declaraţiile lui Albu! Care sunt concluziile anchetei: “A minţit!”. Exclusiv

Rapid a pierdut cu 1-3 meciul cu Poli Iaşi, iar a doua zi după meci a început un scandal monstru la giuleşteni după ce la câteva ore după finalul partidei.

Rapid a investigat ieşirea în club după declaraţiile lui Albu!

Alexandru Albu s-a disculpat şi a declarat că imaginile sunt mai vechi dintr-o altă zi când jucătorii aveau liber. FANATIK a aflat că Rapid a pornit o anchetă după pentru a verifica, în primul rând, veridicitatea imaginilor:

“Acum am aterizat (n.r. de la Iași) și am primit imaginile, nu am fost nicăieri. Nu am ieșit nicăieri. Posibil să fie din altă zi când am avut liber și am ieșit afară și multă lume vrea să ne facă rău”, a spus Albu pentru .

După ce au verificat imaginile, giuleştenii au ajuns la concluzia că imaginile sunt 100% reale de aseară, iar mijlocaşul Rapidului a minţit în declaraţiile pe care le-a dat. De altfel, oficialii Rapidului au anunţat sancţiuni dure.

Dan Şucu, despre Albu: “Nu știu la ce se mai poate aștepta el de la noi”

, în special la adresa lui Alexandru Albu, cel care se află în ultimele luni de contract cu Rapidul şi care se afla în plin proces de negociere pentru prelungirea contractului:

“Cel mai ciudat mi se pare cazul lui Albu, care se află în mijlocul negocierilor pentru prelungirea de contract. Acum, nu știu la ce se mai poate aștepta el de la noi.

Prefer ca investigația să o facă președintele și antrenorul și să ne anunțe ei ce decizie au luat, cel târziu în această seară. Pentru că nu pot să înțeleg că pe suporteri și pe mine ne doare sufletul, iar pe unii jucători nu”, a spus Dan Şucu conform Gsp.

Daniel Niculae: “Vor fi excluși din lot pe o perioadă nedeterminată și vor primi și o sancțiune financiară pe măsură”

Preşedintele Daniel Niculae a declarat că Albu şi Borza vor fi scoşi din lot pe o perioadă nedeterminată şi vor fi “arşi” la buzunar:

“Vor fi excluși din lot pe o perioadă nedeterminată și vor primi și o sancțiune financiară pe măsură, dar care va fi stabilită conform regulamentului de ordine interioară.

Este o lipsă de respect la adresa tuturor: a fanilor, a conducerii, a colegilor. Nu se poate să faci așa ceva, mai ales după ce pierzi un meci și știi că peste 3 zile joci o etapă intermediară!”, a spus Daniel Niculae conform Gsp.

Rapid joacă miercuri în SuperLiga, de la ora 21:00, cu UTA Arad. Formaţia lui Mircea Rednic este una dintre cele mai în formă echipe din campionat cu patru succese şi un egal în ultimele cinci etape.

3 luni de contract mai are Alexandru Albu cu Rapid

800.000 de euro a plătit Rapid pe Borza