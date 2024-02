Rapid a învins Oțelul cu 2-1 și Cristiano Bergodi a vorbit despre discursul neștiut al lui Dan Șucu în fața jucătorilor! „Își dorește titlul”

, și și-a felicitat elevii după meciul disputat pe Stadionul din Giulești.

Plusuri și minusuri în jocul Rapidului!

Antrenorul italian Cristiano Bergodi a analizat jocul echipei sale și a vorbit despre plusurile și minusurile din meciul cu Oțelul Galați. „Bine că am câștigat al treilea meci la rând. Asta ne dă un moral foarte bun. Am făcut o repriză bună. Am pus presiune în față. E bine că am jucat cu doi atacanți. Am avut ocazii. Cred că e o victorie meritată și îmi felicit băieții.

Toți am ieșit din vestiar după pauză cu gândul să nu ne retragem. Ultimul sfert de oră poate fi trecut la categoria minusuri, că am și luat gol. Ne-am retras un pic. Subconștientul lucrează și nu e ușor. Oțelul a încercat până la final, bravo lor.

Astăzi echipa s-a descurcat foarte bine. Nu a bătut nimeni Oțelul în deplasare, cred că ăsta e meritul băieților mei”, a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului câștigat cu Oțelul Galați.

Dan Șucu, discurs în fața jucătorilor!

Cristiano Bergodi a dezvăluit că acționarul majoritar Dan Șucu a avut un discurs în vestiarul giuleștenilor după cantonamentul susținut de aceștia în Antalya și le-a transmis jucătorilor că-și dorește titlul.

„Normal că patronul își dorește să joace pentru titlu. Le-a spus și băieților noștri după cantonament că e un privilegiu să joci la Rapid, o echipă de tradiție. Trebuie să joace sub presiune. Noi încercăm să ne facem treaba”, a adăugat Bergodi.

, a fost prezent în tribune la meciul cu Oțelul, iar Cristiano Bergodi a vorbit despre venirea acestuia de la Slavia Praga.

„Jakub Hromada e un jucător bun, l-am analizat și e un jucător cu experiență. A jucat în Champions League. E slovac și eu știu că slovacii se antrenează foarte bine și dau totul pe teren. Poate fi de folos alături de ceilalți jucători. Asta depinde de mine să aleg cei mai buni jucători”, a mai spus Bergodi.

Cristiano Bergodi, despre meciul următor cu CFR Cluj!

Antrenorul giuleștenilor a vorbit și despre partida următoare cu CFR Cluj, de sâmbătă, 10 februarie: „La CFR Cluj a venit Adi Mutu și a câștigat două meciuri la rând. E important pentru ei, că se gândesc la titlu. Și noi ne gândim să stăm acolo sus și să micșorăm această distanță față de FCSB. Cred că va fi un play-off foarte bun, pentru că sunt echipe bune acolo”.

Rapid ocupă locul 3 după 24 de etape, cu 42 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj, ocupanta poziției secunde. Lider rămâne FCSB, care are 50 de puncte și un meci mai puțin, partida pe care o va disputa luni cu Farul Constanța.