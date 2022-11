Rapid ar putea pierde un jucător important! Victor Angelescu, dezvăluiri înainte de meciul cu Farul: „Antrenorul de acolo dorește să îl vadă”

Rapid întâlnește din nou Farul Constanța, de această dată într-un meci din Cupa României Betano, iar Victor Angelescu a dezvăluit ce se întâmplă cu Alex Mățan, fostul jucător .

Șanse mici ca Alex Mățan să mai continue la Rapid: „Se va întoarce în America la Columbus”

că Mățan, mijlocașul ofensiv venit de la Columbus în urmă cu un an, se va întoarce în SUA și va juca din nou în Major Soccer League.

Evaluat la 1,3 milioane de euro conform Transfermarkt, jucătorul lansat de Gheorghe Hagi a jucat doar șase meciuri în acest sezon și a lipsit în ultimele nouă meciuri ale „giuleștenilor”: „Pe lângă faptul că e accidentat, i se termină împrumutul în iarnă”. Alex Mățan s-a accidentat la meciul de campionat cu FC U Craiova 1948, când a evoluat doar 45 de minute.

Wilfried Nancy ar putea fi noul antrenor al celor de la Columbus Crew, iar antrenorul și-ar dori să îl testeze pe jucătorul împrumutat pentru un sezon la Rapid: „Înțeleg că antrenorul de acolo îl dorește să îl vadă și se va întoarce în America la Columbus”.

Rapid va încerca să îi prelungească împrumutul: „Trebuie să fie de acord și clubul”

Angelescu a mai dezvăluit că Adrian Mutu își dorește ca jucătorul să continue la Rapid: „Noi dorim să-i prelungim împrumutul, dar trebuie să fie de acord şi clubul. În acest moment nu avem acordul lor, așa că vom vedea. Probabil nu ne bazăm pe el”, a mai completat omul de afaceri.

Alex Mățan mai are contract cu americanii de la Columbus Crew până pe 31 decembrie 2023, însă sezonul trecut a jucat doar 11 meciuri. Astfel, clubul care a plătit 1,5 milioane de euro celor de la Viitorul Constanța pentru transferul lui Mățan a decis să îl împrumută în România la Rapid.

Jucătorul poate evolua atât ca al doilea vârf, cât și pe postul de extremă stânga. Mățan este un produs 100% al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.

Alexandru Mățan a fost considerat un jucător foarte talentat și a făcut parte din toate loturile de juniori ale României și a participat și la Jocurile Olimpice de la Tokyo, În total, Mățan are sub „tricolor” 23 de meciuri.

Ce spunea Alex Mățan când a semnat cu Rapid: „Este o oportunitate foarte importantă pentru mine”

Alex Mățan a fost adus la Rapid la insistențele lui Adrian Mutu, iar : „Sunt foarte bucuros să ajung la Rapid, este o oportunitate foarte importantă pentru mine. Rapid este una dintre cele mai iubite echipe din România, dacă nu cea mai iubită, și abia aștept să joc și să cunosc acești fani minunați.

Nu am avut o situație foarte bună de când a început campionatul, dar am vorbit cu Mister, m-a convins și cui nu i-ar plăcea să fie antrenat de Adi Mutu? Am fost sâmbătă pe Giulești și mi s-a făcut pielea de găină, au niște cântece… Fanii nu se repetă timp de 90 de minute, n-am mai întâlnit așa ceva. Sper să ne susțină pe tot parcursul sezonului și să îi facem fericiți”.