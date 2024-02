Rapid l-a transferat în această iarnă pe Damjan Djokovic de la FCSB. Gigi Becali a vrut cu orice preț să scape de mijlocașul croat, care , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Totuși, Djokovic nu a strălucit în tricoul „alb-vișiniilor”.

Rapid dă vina pe FCSB pentru situația lui Damjan Djokovic: „Sunt convins că va arăta mult mai bine”

Damjan Djokovic a fost titular în toate cele 3 partide oficiale ale Rapidului din acest an. , fostul campion cu CFR Cluj , iar personaje din lumea fotbalului au început să își pună semne de întrebare.

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, este convins că Damjan Djokovic va crește în evoluții. Angelescu dă vina pe FCSB și consideră că minutele puține pe care le-a prins jucătorul în ultimele luni și-au spus cuvântul.

”Mie mi-a plăcut Djokovic în ultimul meci, începe să arate din ce în ce mai bine. De ultimul meci pot spune că am fost mulțumit. Djokovic a venit un pic mai târziu. La FCSB nu mai juca atât de mult.

Juca 45 de minute la FCSB. Nu avea un anumit ritm. La ultimul meci, a avut un altfel de ritm, sunt convins că într-o săptămână – două va arăta mult mai bine”, a declarat Victor Angelescu, la .

30 iunie 2025 este data la care expiră contractul lui Damjan Djokovic la Rapid

Damjan Djokovic țintește titlul cu Rapid: „E o luptă grea”

Deși FCSB, fosta sa echipă, are un avantaj considerabil de 9 puncte în fruntea clasamentului, Damjan Djokovic susține că Rapid are șanse reale la câștigarea titlului. Fostul elev al lui Marius Șumudică a recunoscut că obiectivul este foarte greu de îndeplinit.

“FCSB are 11 puncte în faţă, e un avans mare. Dar titlul nu e dat până nu se ridică trofeul. Pe scurt, e o luptă grea. Dar clubul Rapid are un spirit care poate să fie un mare plus.

Depinde însă ce facem noi, ca jucători, pe teren. Trebuie să avem un joc mai consistent, mai dinamic. La acest club avem mereu presiune pozitivă, altfel nu se poate. M-am adaptat încet, încet.

Ar fi frumos să luăm campionatul. Este un drum lung. Sunt niște luni în care nu am jucat constant, am și venit mai târziu în cantonament. Sunt conștient că pot să joc mai bine și de asta sunt aici și joc fotbal, să fac mai bine.

Au fost multe schimbări la Rapid. Au venit mulți jucători noi și trebuie să construim relațiile de joc în teren. Echipa are nevoie de timp să crească. Trebuie să creăm stilul nostru”, au fost cuvintele lui Damjan Djokovic.