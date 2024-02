Rapid – Esbjerg se joacă acum în etapa 14 din grupele Ligii Campionilor. Danezele s-au desprins pe tabelă

Deși se joacă la Mioveni, gazdele au parte de o susținere importantă. De cealaltă parte, Esbjerg are nevoie de victorie pentru calificarea directă în sferturile competiției.

Rapid dă piept cu Esbjerg în etapa cu numărul 14 din Grupa B a Ligii Campionilor. Echipa lui David Ginesta are nevoie de victorie pentru a prinde in extremis un loc în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor.

Meciul Rapid – Esbjerg are loc duminică, 18 februarie, de la ora 17:00, în cadrul etapei a 14-a (ultima) din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. . Pentru a prinde in extremis ultimul loc de play-off Rapid are nevoie de victorie, momentan fiind doar pe locul 7, în afara play-off-ului, dar și danezele au nevoie de victorie pentru a devansa pe compatrioatele de la Herning Ikast, care au un punct în față și toate meciurile jucate.

Unde se joacă meciul Rapid – Esbjerg

Întâlnirea e dispută duminică, 18 februarie, de la ora 17:00, în Sala Sporturilor din Mioveni, în etapa 14 (ultima) din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Fanii giuleșteni au promis fetelor că vor veni în număr mare la acest meci, pentru a fi alături de ele contra unui adversar foarte puternic.

Se speră ca la Mioveni să fie o sală plină iar atmosfera să fie cea care le-a fascinat până și pe jucătoarele străine care au venit să joace în Liga Campionilor împotriva Rapidului , dar în Sala Polivalentă, care de această dată nu este disponibilă. Este un meci foarte greu, dar Rapid a mai reușit evoluții bune cu echipe de top, așa încât speranța moare ultima.

Cine transmite la TV partida Rapid – Esbjerg

Partida Rapid – Esbjerg se joacă duminică, 18 februarie, de la ora 17:00, în Sala Sporturilor din Mioveni, în etapa 14 (ultima) și va fi televizată pe posturile TV Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Handbalistele de la Rapid sunt conștiente de dificultatea meciului, dar spun că vor da totul pentru victorie și intrarea în play-off. Antrenorul spaniol David Ginesta crede că foarte mult vor conta și încurajările fanilor care vor veni de la București și își dorește mult o victorie care să ofere și jucătoarelor absente șansa de a reveni și a juca în play-off.

Cine este Esbjerg, adversara Rapidului

Team Esbjerg este o echipă daneză de handbal din orașul Esbjerg. Clubul a fost fondat în 1991, în urma unificării dintre Håndboldklubben KVIK și Esbjerg Håndboldklub (EHK). Echipa își desfășoară meciurile de pe teren propriu în Blue Water Dokken, o sală construită în 1968 și modernizată în 2012, cu o capacitate de 2.549 de locuri.

Este de două ori campioană, în 2016 și 2019. A mai câștigat o dată Cupa Danemarcei. Antrenor este Jasper Jensenm care va pleca în această vară. Lotul de jucătoare este form,at în majoritate din autohtone la care se adaugă cinci jucătoare din Norvegia. Esbjerg este o echipă cu un atac foarte bun, care marchează multe goluri.

Cote la pariuri la jocul Rapid – Esbjerg

Esbjerg se bate cu altă echipă daneză, Herning Ikaast, pentru locul 2 și calificarea directă în sferturi și este văzută favorită mare la victorie la cota de 1,30. Dacă Rapid face un meci mare și câștigă cota este de 4,20. Cota la șansă dublă 1X are cotă de 3,60. Total goluri peste 55,5 are cotă de 1,60.

Sunt trei meciuri directe disputate în grupele Ligii Campionilor. Anul trecut danezele au învins acasă la cinci goluri dar Rapid a reușit o victorie superbă la București, cu 34-32. În această ediție, chiar în prima etapă Rapid a ținut piept până spre final, când a cedat la Esbjerg cu 20-28.