Rapid – Gaz Metan Mediaş, Live video ora 20:30. Un simplu antrenament pentru giuleșteni? Echipele probabile

Meciul Rapid – Gaz Metan Mediaş are loc luni, 18 aprilie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul Este o confruntare clar disproporţionată, între principala favorită la câştigarea play-out-ului şi o alta deja retrogradată, care este depunctată permanent ca urmare a neachitării datoriilor către foşti jucători sau antrenori.

Unde se joacă meciul Rapid – Gaz Metan Mediaş, din etapa a 5-a a play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1

Întâlnirea Rapid – Gaz Metan Mediaş are loc luni, 18 aprilie, de la ora 20:30, pe noul stadion din Giuleşti, în etapa a 5-a din play-out-ul Casei Pariurilor Liga 1. La prima vedere, fiind vorba de o partidă în care decalajul valoric este uriaş, ar trebui ca meciul să nu prezinte la fel de mult interes ca alte jocuri ale Rapidului.

Însă Rapid este o stare de spirit, e un fenomen în fotbalul românesc şi tribunele modernei arene ridicate pentru EURO 2020, dar dată în folosinţă abia în urmă cu câteva săptămâni, vor fi suficient de mult populate, poate nu la maxim, dar suporterii „alb-vişiniilor” vor să fie mereu lângă echipă.

Cine transmite la TV partida Rapid – Gaz Metan Mediaş

Partida Rapid – Gaz Metan Mediaş se joacă luni, 18 aprilie, de la ora 20:30, pe stadionul din Giuleşti, în etapa a 5-a din play-out-ul Casei Pariurilor Liga 1 şi este transmisă în direct pe micile ecrane de posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Look TV, care îşi va schimba denumirea în Prima Sport. O mai puteţi urmări şi intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Bucureşti, se anunţă şi luni o zi cu temperaturi scăzute, care vor ajunge la o maximă de 9-10 grade la ora prânzului, dar vor coborî până la 4-5 grade la ora startului partidei. Toată ziua cerul va fi acoperit şi nu sunt excluse precipitaţii, dar nu în regimul abundent în care au căzut duminică.

Brigadă feminină la meciul Rapid – Gaz Metan Mediaş

Este un meci dezechilibrat valoric partida din Giuleşti, dar cu siguranţă va exista un alt motiv care va stârni marea curiozitate a fanilor rapidişti de a veni în număr mare la stadion. Problema va fi doar ca ei să adopte o atitudine civilizată faţă de brigada de arbitri care va fi una în totalitate de sex feminin, cu Iuliana Elena Demetrescu din Râmnicu Vâlcea, Mihaela Ţepuşă şi Petruţa Iugulescu asistente,

În privinţa problemelor de lot, este se semnalat accidentarea suferită la Arad de care îl scoate din joc mai multe săptâmâni. Oricum, e foarte probabil ca să operezece câteva modificări în echipa de start, dând o şansă celor care au evoluat mai puţin până acum.

Echipele probabile la Rapid – Gaz Metan Mediaş

Rapid: H. Moldovan – Belu, Săpunaru, Dr. Grigore, J. Morais – Kait, Al. Albu – Carnat, Al. Ioniță II, R. Ilie – Ad. Bălan. Antrenor: Adrian Mutu

H. Moldovan – Belu, Săpunaru, Dr. Grigore, J. Morais – Kait, Al. Albu – Carnat, Al. Ioniță II, R. Ilie – Ad. Bălan. Adrian Mutu Gaz Metan Mediaș: Grosz – Kanda, Ed. Avram, Mathaus, Maxim – Francisco, D. Iancu – D. Ursu, Gașpar, P. Costea – Domșa. Antrenor: Flavius Boroncoi

Cote la pariuri la jocul Rapid – Gaz Metan Mediaş

Un astfel de meci are şi cote situate ca de la Pământ la Lună. Rapid are cotă 1,05 pentru a câştiga, 1,15 la „handicap 1” şi abia la „handicap 3,5” ajunge la cota de 1,70. Pentru cea mai mare surpriză a campionatului cota ar fi una astronimică, de 36.00. Şi un gol marcat de Mediaş are valori foarte ridicate, 4,75.

Interesant este că în acest sezon, este vorba de sezonul regulat, Rapid nu a reuşit să ia decât un punct Gazului. A pierdut cu 1-2 la Bucureşti şi a făcut 1-1 la Mediaş, dar datele problemei erau altele, în sensul în care oaspeţii de acum nu pierduseră aproape toţi jucătorii din lot şi nu fuseseră depunctaţi cu zeci de puncte.