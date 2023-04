Rapid – Vipers Kristiansand se joacă acum în turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Nordicele, avantaj consistent la pauză. Video

Meciul Rapid – Vipers Kristiansand are loc dumiminică, 30 aprilie, cu începere de la ora 15:00, în cadrul turului sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Giuleștencele, la prima lor experiență la acest nivel, au în față rchipa care a câștigat ultimele douâ ediții la Budapesta, locul de desfășurare de ani buni al Final Four. Așadar, o misiune dacă nu imposibilă cel puțin extrem de grea pentru Rapid.

Unde se joacă meciul Rapid – Vipers Kristiansand

Întâlnirea Rapid – Vipers Kristiansand se dispută duminică, 30 aprilie, cu începere de la ora 15:00, în Sala Polivalentă Cristian Gațu din București, în turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa care va câștiga dubla manșă va obține calificarea la Final Four, la Budapesta. Norvegiencele au deja două victorii consecutive în competiția în care reprezentanta Ungariei, ETO Gyor, a fost până la ele balaurul cu șapte capete ale Ligii.

Va fi o atmosferâ extraordinară în Polivalentă , pentru că toate biletele s-au epuizat în câteva ore de la punerea lor în vânzare. Nu va lipsi nici soțul vedetei Rapidului, Estevana Polman, fostul internațional olandez de fotbal Rafael van der Vart, precum și alte VIP-uri din sport, showbizz sau politică, partida stârnind un interes enorm.

Cine transmite la TV partida Rapid – Vipers Kristiansand

Partida Rapid – Vipers Kristiansand se joacă duminică, 30 aprilie, de la ora 15:00, în Sala Polivalentă Cristian Gațu din capitală,. în turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin și va fi televizată în direct pe programele Digi Sport 3, Orange Sport 3 și Prima Sport 3. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Noul antrenor al Rapidului, , adus de directorul clubului giuleștean Bogdan Vasiliu, pentru câ este antrenorul care a reușit sâ câștige trofeul Ligii Campionilor în 2015 cu CSM București, admite faptul câ echipa sa a dat peste cel mai puternic adversar posibil dar crede câ Rapid are suficiente arme pentru a pune probleme serioase și chiar de a produce marea surpriză.

Cine este Vipers Kristiansand, adversara Rapidului din sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin

Vipers Kristiansand este campioana Norvegiei din ultimele cinci ediţii consecutive şi în plus a câştigat de fiecare dată şi Cupa Noervegiei în aceşti ani. Clubul este înfiinţat în 1938 sub denumirea de IK Vag dar zeci de ani a stat în anonimat, reuşind să promoveze abia în 2001 în prima divizie. După ce a terminat pe locul 3 în 2018 Vipers a devenit prima echipă norvegiană care câştigă doi ani la rând Liga Campionilor, în ultimele două ediţii. Are în palmares şi o finală de Cupa EHF, pierdută în 2017.

Antrenorul echipei este un fost mare internaţional noevegian, Ole Gustav Gjekstad, care însâ va pleca în vară la echipa daneză Odense. La Vipers va ajunge pe bancă slovacul Thomas Hlavaty. Foarte multe dintre jucătoarele naţionalei Norvegiei, cea mai puternică naţională din lume, sunt la Vipers, în frunte cu legendarul portar Katerine Lunde. Pentru meciurile cu Rapid revin în lot cele două jucătoare care au fost absente în faza grupelor, Vilda Jonassen și Marta Tomac. Tot din vară va pleca de la Vipers croata Katarina Jezic, semnând cu Dunărea Brăila. Vor lipsi croataAna Debelic, însărcinată și iberica Nerea Pera, accidentată.

Cote la pariuri la jocul Rapid – Vipers Kristiansand

Degeaba spune antrenorul Rapidului, danezul Kim Rasmussen că echipa sa poate produce surpriza, pentru că pentru casele de pariuri dubla campioană a Europei, Vipers Kristiansand, este clar favorită, la cota de 1,60. Dacă Rapid produce surpriza cota este de 3,10. Șansă dublă X2 are cotă 1,35 iar șansă dublă cotă 2,25. Peste 56,5 goluri în meci are cotă 1,65.

Rapid și viperele din Kristiansand se întâlnesc acum pentru prima oară, asta evident pentru că giuleștencele, spre deosebire de norvegience, abonate la Liga Campionilor, duble campioane în ultimii ani. au ajuns acum pentru prima oară în cea mai importanță competiție europeană intercluburi. Vipers a reușit să iasă prima din grupa cu CSM București, cu care și-a împărțit victoriile.