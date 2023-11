Rapid – Vipers Kristiansand se joacă acum, în etapa 7 din grupele Ligii Campionilor. Giuleștencele, revenire spectaculoasă

Meciul Rapid – Vipers Kristiansand are loc duminică, 12 noiembrie, cu începere de la ora 15:00, în cadrul etapei a 7-a din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Rapid are cinci puncte și ocupă locul 6, la egalitate cu adversara din acest meci, norvegiencele având un sezon mult sub așteptări pentru o dublă campioană a Europei.

Unde se joacă meciul Rapid – Vipers Kristiansand

Confruntarea Rapid – Vipers Kristiansand se desfășoară duminică, 12 noiembrie, de la ora 15:00, în Sala Polivalentă Cristian Gațu din București, în etapa a 7-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Rapid revine în Sala Polivalentă, după ce ultimul meci jucat acasă și câștigat cu Krim Ljubljana, s-a jucat la Mioveni.

Este meciul care trezește un mare interes în rândul suporterilor giuleșteni, pentru că norvegiencele sunt un nume de top în handbalul feminin european, cu două succese în ultimele ediții ale competiției. De aceea sunt toate premisele ca sala să fie plină ochi, oferind astfel o atmosferă electrizantă în folosul echipei alb-vișinii.

Cine trasmite la TV partida Rapid – Vipers Kristiansand

Partida – Vipers Kristiansand se joacă duminică, 12 noiembrie, de la ora 15:00, în Sala Polivalentă Cristian Gațu din București, în etapa a 7-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin și va fi transmisă pe canalele Digi Sport 3, Orange Sport 3 și Prima Sport 3. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

a avut un start departe de așteptările fanilor, cu pericolul real de a nu reuși să obțină o clasare între primele șase locuri, care asigură calificarea în optimi, dar succesul din ultima partidă, contra unui Krim Ljubljana considerată superioară giuleștencelor la această oră, a refăcut moralul. Norvegiencele, care s-au despărțit de antrenorul cu care reușiseră marile performanțe, par a acuza și ele această schimbare, fiind mult sub valoarea lor.

Cine este Vipers Kristiansand, adversara Rapidului din etapa a 7-a din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin

Adversara Rapidului e cel mai greu nume care putea sta acum în calea giuleștencelor, pentru că vorbim despre o echipă cu o performanță de-a dreptul uluitoare, pentru că a câștigat în ultimii trei ani consecutiv trofeul Ligii Campionilor în finalele de la Budapesta. Finala din ediția precedentă a stabilit un record mondial de audiență TV pentru un meci de handbal feminin.

La nivel intern au cucerit de șase ori campionatul, gloria începând abia din anul 2018 și tot de șase ori Cupa. La acest moment însă reculul e imens, de când pe bancă a fost instalat slovacul Tomas Hlavaty. La București vor lipsi croata Ana Debelic, însărcinată și Kaline Dahlum, două jucătoare importante pentru Vipers. Dar revine legenda handbalului femin, la 42 de ani, portarul Katrine Lunde, după o scurtă perioadă de absență.

Cote la pariuri la jocul Rapid – Vipers Kristiansand

Deși echipa norvegiană nu se regăsește absolut deloc casele de pariuri sunt nemiloase față de giuleștence și acordă cotă clară la victorie formației vizitatoare. 1,45 este cota pentru Kristiansans să se impună la București, în timp ce Rapid are cotă de 4,80 pentru a repeta istoria din partida anterioară cu Krim Ljublajna, în care, de asemeni, a fost outsider. Șansă dublă 1X are cotă foarte bună, 1,80.

Bookmakerii sunt probabil influențați și de faptul că Rapid și Vipers au stat față în față sezonul trecut în sferturile de finală și norvegiencele au făcut pur și simplu antrenament cu public, impunându-se cu 31-25 la București și cu 40-31 pe teren propriu. Jucătoarele rapidiste promit însă să dea totul pentru un rezultat cât mai onorabil.