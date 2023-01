Rapid, vizitată în cantonament de un membru din staff-ul lui Edi Iordănescu. De ce îl vede pe Horațiu Moldovan titular în poarta naționalei. Video

, iar „giuleștenii” au avut parte de o vizită specială din partea lui Leo Toader, fosta legendă a Rapidului care face parte din staff-ul selecționerului Edi Iordănescu.

Leo Toader, antrenorul cu portarii al naționalei, îl vede pe Horațiu Moldovan titular între buturile României: „Are un plus”

Leo Toader, antrenorul cu portarii al naționalei României, a oferit un interviu pentru pagina de Facebook a Rapidului în cantonamentul din Antalya: „Portarii Rapidului sunt de valoare. Moldovan a și debutat la echipa națională. A meritat pentru că a demonstrat că este constant. Pe mine mă interesează foarte mult asta la un portar. A ajutat Rapidul în momente grele, Pentru că ăsta e rolul lui, să țină scorul sau să nu se mărească diferența pe tabelă”.

Omul din staff-ul lui Edi Iordănescu e de părere că Horațiu Moldovan are un avantaj important față de ceilalți portari: „Horațiu a avut o ascensiune extrem de rapidă. Deja în doi ani este foarte cunoscut și e un om de bază al echipei. E un tip de reacție, cerebral, nu se pierde în situații critice. La debutul cu Slovenia a arătat că e matur în joc și asta îi dă încredere. În lupta asta pentru titularizare în poarta naționalei cred că are un plus”.

Fostul mare portar al Rapidului e de părere că poarta „giuleștenilor” e asigurată și pentru viitor: „Ungureanu e deja un talent și văd că e luat la toate loturile și sper să o țină pe linia asta, pentru că încă e crud, însă e un băiat serios. Eu îi urmăresc și pe cei mai tineri și umblu peste tot pentru că asta e menirea mea acum”.

Leo Toader are o lungă istorie legată de Rapid: „A fost mare plăcere să joc aici”

Leontin Toader a jucat pentru Rapid în perioada 1984-1985, timp în care a îmbrăcat tricoul „alb-vișiniu” în 236 de meciuri: „Am jucat 11 ani la Rapid. S-a întâmplat să și țin cu Rapid și a fost o mare plăcere să joc aici. Am făcut tot ce am putut pentru Rapid și am fost o adevărată familie”.

Fosta legendă a Rapidului e de părere că fotbalul nu s-a schimbat foarte mult față de perioada în care juca: „Nu cred că e mare diferență între fotbalul de atunci și cel de acum. Se făcea pregătire organizată, aveam turnee afară. Mergeam iarna în Italia, Maroc sau Grecia.

Parcă erau totuși jucători mult mai tehnici, iar ritmul de joc era un pic mai lent. Jucătorii aveau execuții individuale. Acum fotbalul se bazează pe viteză și forță. Sistemele de joc s-au mai schimbat”, a explicat fostul jucător al Rapidului.

Leo Toader, amintiri cu Toto Schillachi, Bergkamp, Bergomi sau Zenga, din Rapid – Inter: „Diferența de valoare era mare”

Leo Toader a apărat poarta Rapidului pe Giuseppe Meazza împotriva lui Inter Milano, în sezonul 1993-1994: „Mi-am aduc aminte că am revenit în cupele europene după 20 ani. Mai jucasem în Intertoto, Cupa Samsung… Cupa UEFA a fost pentru un impact, era un fotbal diferit de ce jucam, erau jucători de mare valoare cu Inter: Toto Schillachi, Bergkamp, Bergomi, Zenga în poartă. Chiar am tricoul lui Bergomi. Zenga n-a vrut să facă schimb atunci.

În primul rând nu mai jucam pe un stadion așa de mare ca San Siro. Am luat gol repede din penalty, dar am reușit să egalăm cu o execuție de excepție a lui Alexandru Andrași. Am încercat și noi să fim egalii Interului, dar diferența de valoare era mare.

E și o reacție a antrenorului lor care își pune mâinile în cap și nu îi venea să creadă că i-am egalat. Am avut în față jucători de excepție și chiar am avut curaj, nu ne-am speriat. Era greu să mergem mai departe”.

Leo Toader a jucat cu Rapid împotriva lui Yeboah sau Jay-Jay Okocha

Leo Toader a fost aproape de o performanță notabilă cu Rapid și să elimine o echipă valoroasă din Belgia: „Pe Charleroi i-am bătut în Giulești și ne-am calificat. I-am întâlnit pe Eintracht Frankfurt, o echipă puternică și i-am bătut pe 23 August. Țin minte că pe final am parat un șut la scorul de 2-1 și am rămas cu victoria.

La ei ne-au luat tare și ne-am dus și cu un efectiv redus. Am avut foarte multe accidentări, mai ales pe linia de fund. Și ei aveau atunci un Yeboah, Ococha, jucători de mare valoare. Ne-au bătut 5-0. La 3-0 a ratat Vlădoiu și un penalty”.

Leontin Toader, : „Când nu mai aveam echipă, le-am zis să aibă răbdare și uite că Rapid a ajuns să se bată din nou la titlu. Suporterii aduc un plus extraordinar și s-a văzut asta. E nevoie de ei în momentele grele”.