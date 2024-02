Rapidiștii au planuri mari după ce s-au apropiat de FCSB în SuperLiga: “Doar la titlu ne gândim”

. Pentru gazde au marcat Rrahmani și Burmaz. La finalul meciului, jucătorii Rapidului au mărturisit că sunt cu mintea doar la titlu.

Jucătorii Rapidului, cu mintea la titlu după o nouă victorie în SuperLiga

Jucătorii Rapidului sunt cu mintea la titlu după o nouă victorie în SuperLiga. Rrahmani, autorul primului gol, s-a arătat fericit după ce a punctat un nou gol în Giulești. Atacantul kosovar a mărturisit că va da totul, alături de colegii săi, pentru a lua .

“A fost un meci foarte bun. Sunt fericit pentru toată lumea. Cele trei puncte rămân aici. În această atmosferă, e incredibil să marchezi. Nu știu să descriu într-un cuvânt acest sentiment. Putem să jucăm mai bine. Săpunaru ne învață mereu lucruri. A jucat la cel mai înalt nivel.

Suntem mai buni acum pentru că s-au făcut transferuri. Sunt fericit pentru că Krasniqi e aici. E foarte bine să joc alături de ei. Nu sunt sigur 100% de titlu, dar le promit fanilor că vom da totul pentru a aduce titlul în Giulești”, a declarat Rrahmani.

Borza: “Ne dorim titlul, mereu am spus”

“A fost un meci de luptă, mingi lungi, dar am câștigat cu o echipă foarte puternică și ne bucurăm. Oțelul a venit peste noi în ultimele 20 de minute, am încercat să apărăm rezultatul, am luat un gol dintr-un aut prostesc. Noi am vrut să atacăm, dar dacă nu mai avem puls, trebuie să mai lucrăm la asta.

Sunt cinci jucători noi, a mai venit Vulturar, avem timp să creăm conexiuni, dar eu zic că o să o facem bine și o să fim acolo sus. Ne dorim titlul, mereu am spus.

Pentru mine nu contează cu cine e lupta, contează să câștigăm meciul. Următorul meci trebuie să-l câștigăm. Mă ajută foarte mult oamenii cu experiență, noi jucătorii tineri ne ajutăm reciproc”, a spus Borza, la .

Albu, despre noul contract cu Rapid

La finalul meciului Albu s-a arătat fericit după ce Rapid a luat cele trei puncte și a discutat și despre un nou contract cu formația din Giulești: “Suntem fericiți, am reușit să luăm cele 3 puncte. Este normal să nu meargă totul perfect, sunt jucători noi, avem puțină pregătire împreună.

Nu ne ies încă automatismele, dar muncim zi de zi. Am demonstrat și astăzi. Am reușit să câștigăm. Burmaz face același lucru și la antrenamente, ca la meci. Intră și dă gol!

Eu sunt deschis, sunt aici cu inima. Îmi doresc să continui. Vorbeam cu domnul patron, cu domnul Victor. Urmează să vorbim și vom vedea. Eu cred că se va rezolva. Sunt acasă aici, sunt iubit de toată lumea. E cel mai important”.