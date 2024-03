Rareș Bogdan, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „A eșuat, este un manager execrabil”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a afirmat, într-o emisiune la Antena 3, că Bucureștii au nevoie de un primar de dreapta dat de PNL, criticându-l cu duritate pe actualul edil, Nicușor Dan, despre care a spus că a eșuat în activitatea sa de la primărie.

„Situația Bucureștiului este una tragică. Nicușor Dan a eșuat, este un manager execrabil. Nu a venit cu nimic pentru București. Cred că un edil de dreapta poate schimba lucrurile. Am văzut ce-au făcut Klaus Iohannis, Emil Boc și Ilie Bolojan”, a declarat Rareș Bogdan, citat de .

În ce privește candidatul PNL pentru Primăria Generală, europarlamentarul a precizat că de luni va începe cercetarea sociologică care să sondeze opiniile bucureștenilor despre cea mai potrivită persoană din rândurile liberalilor, sondaj în care vor fi înscrise mai multe nume.

„Vom afla cu toții înainte cu 3 luni, între 9 și 11 martie, cel mai probabil. O să vedem problemele Bucureștiului, să vedem dacă va fi unul singur, dacă va fi de dreapta, de stânga. Cel mai important ca acel candidat să aibă un proiect pentru capitală. Să învețe de la primarii marilor orașe europene, să nu stea izolat”, a precizat Rareș Bogdan.

Acesta nu a exclus posibilitatea unui candidat comun din partea liberalilor și social-democraților pentru , dacă se va constata că este o variantă agreată de către electoratele din București ale celor două partide.

„Vom vedea dacă votanții PNL și PSD se deplasează către un candidat comun. De aceea facem cercetări serioase, să vedem ce se întâmplă cu bazinele electorale”, a mai spus prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, adăugând că de luni se vor ști și variantele de lucru ale celor două partide.

Nicușor Dan a fost desemnat oficial, sâmbătă, drept candidatul partidului Forța Dreptei, al lui Ludovic Orban, pentru funcția de primar la București. Delegații prezenți la conferința organizației din Capitală a FD au decis să-l susțină pe Nicușor Dan cu unanimitate, votul fiind dat prin ridicarea mâinii.

„Probabil că am făcut greşeli în intervalul ăsta, însă niciodată nu ne-am bătut joc de votul pe care oamenii ni l-au dat (…) Sunt optimist că oamenii au înţeles, trebuie şi noi să le aducem aminte că nici măcar nu aveam marcaje rutiere în oraşul ăsta, ne rupeam picioarele la Piaţa Unirii că nu erau dalele alea, erau sărite din trotuar, de acolo am plecat. Sunt optimist că reuşim să le explicăm bucureştenilor de unde am pornit şi unde am ajuns şi unde putem să ajungem”, a subliniat Nicuşor Dan.

Acesta a obținut primul mandat în 2020 candidând ca independent, dar cu susținerea comună a PNL și USR. În acea perioadă, PNL era condus de către Ludovic Orban, actualul președinte al Forței Dreptei.