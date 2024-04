Rareș Bogdan își dorește un deceniu de coaliție PNL-PSD. ”Cam 10 ani de aici înainte, ca în Germania”

Rareș Bogdan a declarat, miercuri, că își dorește ca actuala coaliție cu PSD să continue pe modelul coaliției CDU-SPD din Germania, iar președintele PNL să fie șeful statului român.

Rareș Bogdan își dorește un deceniu de coaliție PNL-PSD

, speră ca președintele partidului, Nicolae Ciucă, să fie președintele României pentru următorii zece ani.

”Cam 10 ani de aici înainte, ca în Germania. În coaliția CDU-SPD, din care din când în când mai făcea parte FDP-ul liberal, un fel de UDMR, sigur în altceva, nu au legătură cu etnia în FDP-ul German, vioara întâi a fost permanent CDU.

Eu îmi doresc ca vioara întâi să fie Nicolae Ciucă, respectiv PNL, în parteneriat cu SPD-ul nu al domnului Scholz sau al domnului Schroeder, ci al domnului Ciolacu.

Când am vorbit de 10 ani, vorbind despre doamna Merkel, cu regim parlamentar ca și cel german, în care cancelarul are și roluri pe care le are președintele, am vorbit de fapt despre o proiecție de putere pentru 10 ani a unui nou președinte, Nicolae Ciucă”, a declarat Rareș Bogdan, la Digi24.

Europarlamentarul pare să își contrazică o declarație făcută luna trecută, atunci când afirma, cu privire la coaliția PNL – PSD, că este “o căsătorie de convenienţă”, făcută ca urmare războiului din Ucraina.

De altfel, nu mai departe de ziua de marți, , că acolo unde sunt liberali la conducerea judeţelor curge lapte şi miere, iar acolo unde sunt socialişti, situaţia e diferită, cu câteva excepţii.

”Diferenţa dintre Buzău şi Alba nu ar trebui să fie atât de mare doar că, în Alba, de 34 de ani judeţul este condus de liberali şi administraţii liberale, adică 67 de primării din 74, iar la Buzău sunt administraţii socialiste de 34 de ani cu un mic intermezzo al unuia care după ce a câştigat la PUSL a plecat la PSD.

În rest, lucrurile să văd din avion, acolo unde sunt liberali la conducerea judeţelor şi liberalii conduc administraţiile locale, curge lapte şi miere, vin investiţii străine, vin bani europeni. Acolo unde sunt socialişti, situaţia e diferită, cu foarte mici excepţii”, a declarat atunci Rareș Bogdan.