Răspunsul revoltător primit de o femeie din Galați, care a sunat la 112 să reclame dispariția fiicei sale

Problemele pe care cetățenii din România le au în momentul în care apelează Serviciul Unic de Urgență 112 par a nu se fi terminat.

O mamă din orașul Galați acuză modul în care a fost tratată de un dispecer de la 112 când a sunat să anunțe fuga și apoi dispariția fiicei sale care suferă de probleme psihice.

În ciuda faptului că voia cu disperare să intre în contact cu cei de la Poliție, femeia s-a trezit luată pur și simplu la rost de un dispecer de la Ambulanță

Ce răspuns a primit de la 112 o femeie din Galați care a reclamat dispariția fiicei

Vineri seara, după ora 21:00, fiica de 16 ani a Marianei Marcovici, care tocmai fusese externată de la Spitalul de Psihiatrie din Galați, a dispărut brusc de pe stradă.

”Fiica mea de 16 ani este pacient NPI (neuropsihologie pediatrică), din 2019, cu multiple diagnostice și internări pe secția de cronici de la Psihiatrie. Ideea e că ea dezvoltă obsesii.

În internare a dezvoltat o obsesie pentru un gardian, ceea ce nu e deontologic și contravine normelor pe care ar trebui să le aibă spitalul. Dincolo de acest lucru, externarea s-a făcut pe 2 iulie, cu biletul de ieșire ca fiind ”ameliorat”.

După-amiază, copilul, într-un episod hipomaniacal, pentru că le face foarte des și random, a plecat, pur și simplu, de lângă mine”, spune femeia pentru .

Îngrijorată de acest eveniment, femeia din Galați a decis să ceară . În loc să fie ajutată, mama disperată a fost pusă într-o situație extrem de incomodă de un dispecer.

Femeia afirmă că cei de la 112 i-ar fi spus că nu au ce să facă, dacă fata era încă în raza sa vizuală. După ce nu și-a mai zărit fiica a sunat din nou.

”Aici intervine al doilea apel. Cel pe care îl auziți dumneavoastră este al doilea apel, în care eu anunțam că i-am pierdut urma. Și am aflat că, potrivit protocolului lor, copilul este dispărut doar atunci când eu nu îl mai văd. Adică dacă eu alertez 112 că a plecat copilul de lângă mine, că nu îl pot reține, nu se consideră dispărut.

De-abia la al doilea apel s-a considerat că e dispărut. Și s-a soldat cu ce ați auzit dumneavoastră. Doamna respectivă e de la Ambulanța Galați. Nu s-a recomandat”, spune femeia pentru sursa citată.

Dialogul cu dispecerul de la Ambulanță:

– 112, ce urgență aveți?

– Am revenit. I-am pierdut urma în zona restaurantului… Alex, pardon. Pe faleză.

– Deci n-o mai vedeți acum, nu mai știți unde este.

– A urcat prin boscheți…

– Da, rămâneți să le spuneți celor din Ambulanță (se întrerupe) (se trece la Ambulanță)

– A pierdut-o, extraordinar… Alo?

– Bună seara. I-am pierdut urma în zona restaurantului Alex.

– E, dacă i-ați pierdut urma, doamnă, când o găsiți, este liniștită și vrea să meargă la spital, reveniți la 112. Nu vine nimeni s-o caute în tot orașul.

– Da, dar nu este și Poliția pe fir? Că nu înțeleg.

– Poliția nu este în acest moment pe fir. Dar nici Poliția nu aleargă după ea. Dacă ea este fugită și n-o vede nimeni, unde s-o caute Poliția, doamnă?

– E un minor, pacient de neuropsihiatrie. Cine să alerge, dacă nu autoritățile care se ocupă?

– Dacă ea nu mai este în raza dumneavoastră și e ascunsă undeva, un s-o caute Poliția?

– Păi, nu știu, doamnă, nu se ocupă Poliția cu asta?

– Păi, cum nu știți? Dumneavoastră n-o mai vedeți deloc?

– Dacă nu îmi găsește minorul, Poliția la ce mai…

– Doamnă, mă ascultați un pic, vorbiți numai dumneavoastră? Facem un dialog? Auziți, doamnă, vorbiți cu Poliția. Poliția, chiar fac inversare, că nu se poate…

Tânăra cu probleme, găsită mai târziu la spital

La câteva ore distanță de dialogul cu cei de la 112, fiica femeii a fost găsită la Spitalul de Psihiatrie, acolo unde se întorsese să vorbească cu gardianul pentru care, potrivit mamei, făcuse o obsesie.

”După ce s-a întâmplat asta, secția de poliție de pe raza căreia avem domiciliul, probabil alertați de apelul de la 112, dumnealor au găsit-o la Spitalul de Psihiatrie, unde s-a dus după personajul de care vă ziceam. Atunci a fost reinternată, în noaptea de 2 spre 3. Ea rămâne internată în continuare”, mai spune Mariana Marcovici pentru sursa citată.

Nu este prima oară când cetățenii se plâng de serviciul 112. La începutul anului, tatăl unui beleluș din Cluj a făcut public un dialoc halucinant purtat cu operatorul de pe ambulanță, în timp ce cerea asistență medicală pentru micuța lui.

Acestuia nu numai că i s-a refuzat ajutorul medical, dar omul a primit și reproșuri pentru modul în care are grijă de copilă. Detalii, .