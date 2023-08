Răsturnare de situație în cazul fetiței găsite după un mesaj RO-Alert. Răpită și abuzată de cel care a sunat la 112

Dacă vineri, reprezentanții Poliției, au anunțat că minora a fost găsită și nu este victima vreunei infracțiuni, sâmbătă au apărut informații șocante în acest caz.

Răsturnare de situație în cazul fetiței găsite după un mesaj RO-Alert

După ce copila a povestit ce i s-a întâmplat, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au anunţat că l-au reţinut pe suspect, care este chiar bărbatul ce a anunțat la 112 că a gasit-o pe fetiță, şi îl vor prezenta instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Sâmbătă seara, judecătorii au admis propunerea procurorilor şi au emis pe numele bărbatului un mandat de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Mai mult, suspectul a declarat în faţa judecătorilor că nu doreşte să conteste decizia de arestare, relatează .

Potrivit celor declarate de copila dispărută, ea a fost răpită şi abuzată chiar de bărbatul care a sunat la 112 şi a anunţat că a găsit-o. Copila a explicat că bărbatul a răpit-o, a dus-o la el acasă şi a abuzat-o.

, de acasă, din judeţul Ilfov, iar familia a cerut ajutorul Poliţiei. În timpul căutărilor, copila ar fi fost văzută în Sectorul 2 din Bucureşti, astfel că poliţiştii au transmis un mesaj RO-Alert cu privire la dispariţia ei.

Răpită și abuzată de cel care a sunat la 112

“La data de 04.08.2023, minora SOLYOM ELENA MIHAELA de 11 ani a plecat în mod voluntar din Sat Afumați, Com. Afumați, jud Ilfov, existând indicii că frecventează Mun. București si jud Ilfov – Oras Voluntari, Com. Afumați, Com. Ștefănești.

Semnalmente: înălțime 1,70 m; greutate 60 kg, constituție atletică; fața ovală, par negru, lung, ochii căprui. Orice informație va fi transmisă la numărul unic pentru apeluri de urgenta 112″, a fost mesajul transmis prin RO-Alert.

Fetița a fost găsită după ce un bărbat a sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi a susținut că a primit şi că a găsit fetița dispărută.

Minora a fost dusă la Poliţie, acolo unde, sâmbătă, după ce a fost consiliată de psihologii DGASPC, împreună cu familia, a povestit tot ce i s-a întâmplat.