Răsturnări de situație în serialul Clanul, sezonul 4. Marian Olteanu, dezvăluiri fără perdea: ”O să moară”

Dacă finalul sezonului 3 al serialului Clanul i-a lăsat pe telespectatorii Pro TV cu multe întrebări fără răspuns, sezonul următor aduce multe surprize și răsturnări de situație. Marian Olteanu a făcut dezvăluiri din culise.

Ce se întâmplă în sezonul 4 al serialului Clanul

Ultimul episod din Clanul i-a ținut pe telespectatorii Pro TV cu sufletul la gură, dar vestea bună este că deja au început filmările pentru sezonul 4. Iar , a oferit câteva detalii din culise.

Astfel că, în episoadele următoare, fanii serialului își vor lua la revedere de la unul dintre personaje, însă, identitatea acestuia nu a fost încă dezvăluită, fiind, deocamdată, un mister.

„Sezonul 4…. Să dezvălui ceva? O să moară cineva… în sezonul 4, printre primele episoade, dar mai mult nu am ce să zic”, a dezvăluit actorul Marian Olteanu despre viitorul serialului Clanul, pentru

Prin ce peripeții a trecut actorul la filmări

Iar dacă despre sezonul 4 nu a putut spune prea multe, Marian Olteanu a depănat câteva amintiri de la filmări și a dezvăluit care au fost cele mai mari provocări cu care s-a confruntat de la început până acum.

Bătaia primită de la , a lăsat urme pe corpul actorului. Timp de aproape trei săptămâni, el s-a conftuntat cu dureri de coaste din cauza unui pumn.

„Cea mai grea scenă a fost aia în care eram atârnat cu capul în jos, din episodul 7 din sezonul 3. Nu mai puteam, adică nu mai puteam. Când am ajuns acasă, nu mai… nu mi-am simțit corpul de oboseală. Cred că a fost singura dată în viața mea când chiar am simțit, pe bună dreptate, ce înseamnă cuvântul extenuat. Eram extenuat.

Și peripeția pe care nu o pot uita e din sezonul 1, când m-a lovit Denis în secvența de bătaie și mi-a dat un pumn în coaste de m-a durut. Imediat după secvența aia, noi am terminat filmarea, împachetam sezonul 1, cum ar veni, și aveam trei săptămâni libere.

Trei săptămâni m-au durut coastele de nu am știut ce e cu mine, nu le-am fisurat că am fost la doctor și așa mai departe. Am făcut tot ce trebuie. Mi-a zis medicul, ‘băi, n-ai nimic la coaste, te doare, pur și simplu că te doare, dar asta e, o să treacă’. Și a trecut în două săptămâni jumătate – trei”, a mărturisit Marian Olteanu.