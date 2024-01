Raul Rusescu, amintiri cu suporterii CSA: ”Mi-a spus unul că sunt dobitoc, că nu am jucat la Steaua”

Proaspăt retras în activitate la 35 de ani, Raul Rusescu a câștigat de două ori campionatul cu FCSB și și-a adus aminte cum s-a certat cu un suporter al CSA Steaua în momentul în care evolua la Concordia Chiajna. În acel moment Raul Rusescu se pregătea de o partidă amicală între Concordia și Steaua, iar fanii din Peluza Sud l-au apostrofat.

”Mi-a spus unul că sunt dobitoc, că nu am jucat la Steaua”

Atacantul care a înscris 59 de goluri și a reușit 24 de pase de gol în 147 de meciuri la FCSB, și-a adus aminte și despre Adi Popa, jucător care a ales să fie un adversar extrem de vocal al lui Gigi Becali și al FCSB. Cu toate acestea, între Adi Popa și Raul Rusescu există în continuare o relație de prietenie, care nu poate fi distrusă de scandalul palmaresului ”roș-albastru”.

”Stăteam de vorbă cu Adi Popa la finalul meciului (n.r.- un amical CSA Steaua – Concordia Chiajna) și, dintre toți ăia 20 de oameni care au venit să vadă meciul, era un domn care a început să-mi spună că eu nu am jucat la Steaua, că sunt un dobitoc, o tâmpenie din asta. Domnul respectiv mă aplauda pe mine pe Ghencea și acum mă certa pe mine că nu am jucat la Steaua. Foarte bine, e părerea ta, ți-o respect, dar opinia mea este alta. Nu am dreptul să am altă părere?

Asta îi deranjează și nu înțeleg de ce. Eu am spus-o, Steaua este echipa din Liga 1, cea care nu a retrogradat niciodată. E echipa la care e același patron din 2003, nu s-a schimbat. Pe Adi Popa nu l-am certat. Noi, cei din generația pe care a avut-o Reghecampf, am rămas prieteni. Eu îi pot respecta părerea lui Adi Popa, nicio problemă.

I-am spus de atâtea ori și l-am întrebat: `Când ai fost în tribună la Steaua – Valencia, cine era patron?` Și eu eram fan, dar nu aveam posibilitatea să vin la meciuri. Steaua lui Gigi Becali e Steaua București, e părerea mea. Dintre toți oamenii normali cu care m-am întâlnit pe stradă, niciunul nu mi-a spus că CSA e Steaua. Eu am jucat toată cariera la Steaua, am câștigat trofee”, a declarat Raul Rusescu, la ”Un podcast la alt nivel”.

Între timp, Adi Popa anunța că CSA Steaua ar putea primi drept de promovare în 2023 sau 2024, lucru așteptat de fani de mulți ani. ”Eu cred că anul acesta se va rezolva. Sper. Din ce știu, sunt discuții încă din vara trecută să se rezolve acest ONG. Așa va fi, un ONG, să nu mai apară problemele din trecut”, a declarat Adi Popa.

Adrian Popa, contrazis de Mitică Dragomir pe subiectul CSA Steaua

Fostul fotbalist al Stelei e contrazis de Oracolul Mitică Dragomir, cel care e convins că CSA Steaua nu va avea drept de promovare niciodată. ” Statutul nu le dă voie, legile țării nu le dau voie. Nu numai partea economică. Dar, să zicem că se găsește o soluție. Dacă se poate face o echipă de nivelul FCSB, al lui Gigi? Poți să facă așa echipă cu câțiva firfirici. Din CSA îți trebuie 25-30 de milioane, în doi ani dacă am 30 milioane să iau jucători, iau 3 jucători de la Hagi, 4-5 din străinătate.

Dau scris că iau titlul, dacă nu iau în doi ani, dau dublu înapoi. Îl pun pe Pițurcă antrenor și pe Borcea președinte, sau pe Nețoiu, sau pe Dani Coman. Pun și eu două milioane în fiecare an, banii mei. 10 ani. Da. Mai iau co-patron pe unul care n-a reușit în fotbal, dar este Costel Bucur. Îl iau cu mine. Costel Bucur este un mare om de afaceri. Domnule, cu mine vine și Nețoiu, și Borcea, chiar dacă-i Steaua. Eu vă spun, am putea să o ținem noi numai dacă am găsi regimul juridic favorabil.

. Dacă peluza vrea să nu vină la meci să nu vină. O mare tâmpenie, ce are una cu alta? Ce are peluza cu patronatul? Păi dacă faci echipă valoroasă, nu te înjură. Doar performanța face diferența. Dacă nu aveam performanță crezi că mă țineau pe mine? Cu bani poți să faci orice și puțină știință, să ai liniște din punctul de vedere al antrenorului”, declara Dumitru Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.