Cum au afectat războaiele campionatele de fotbal din Europa! Ce s-a întâmplat, în ultimii 100 de ani, în Austria, Iugoslavia sau România

De-a lungul ultimilor 100 de ani, războaiele au dat peste cap sportul din Europa. Acum este cazul Ucrainei, , care a anulat toate competiţiile sportive, după intrarea în stare de urgenţă şi apoi în stare de război.

Fotbalul s-a oprit când a început Primul Război Mondial

În vara lui 1914, după asasinarea prinţului Franz Ferdinand al Austriei, în Sarajevo, în Europa a început Primul Război Mondial. Militarii se aşteptau la o conflagraţie scurtă, însă luptele s-au întins pe durata a 4 ani, timp în care zeci de milioane de oameni şi-au pierdut viaţa.

Chiar dacă războiul a început în vara lui 1914, fotbalul a continuat în Anglia, unde campionatul s-a jucat în sezonul 1914-1915, cu Everton câştigătoare a titlului. În acelaşi timp, Germania amâna toate competiţiile sportive, iar prima ligă a mai revenit abia în 1920.

Sezonul 1915-1916, al doilea jucat în timpul Primului Război Mondial, a început cu meciuri în doar 9 ţări, printre care şi România, care încă se afla în stare de neutralitate. Prima ligă din ţara noastră s-a oprit în august 1916, când am intrat în război, iar competiţia a mai fost realuată abia în 1919.

Anexarea Austriei şi a unei părţi din Cehoslovacia, de către Germania nazistă, a dus la o situaţie neobişnuită

Germania Nazistă a anexat Austria şi o parte din Cehoslovacia, în 1938, astfel că ligile din cele două ţări au fost destrămate. Numeroase echipe austriece au fost dizolvate, iar campionatul a fost încorporat la prima ligă a Germaniei, care era organizată în mai multe competiţii regionale. Astfel, în 1938, s-a născut Gauliga Ostmark.

Echipele din Austria au evoluat în campionatul german între 1938 şi 1944, iar Rapid Viena a produs marea surpriză, în 1941, când a câştigat titlul de campioană a Germaniei, după o finală de poveste cu Schalke 04. Austriecii erau conduşi, în minutul 60, cu 0-3, dar au întors scorul şi s-au impus cu 4-3.

Boemia şi Moravia au fost părţile din Cehoslovacia anexate de Germania Nazistă, însă cehii au continuat să aibă un campionat separat, fără să intre în prima ligă a Germaniei, aşa cum s-a întâmplat cu Austria.

Echipe româneşti în Ungaria, după Dictatul de la Viena. CA Oradea, campioană în două ţări, în cinci ani

Pe 30 august 1940, România a pierdut Transilvania, în urma Dictatului de la Viena, astfel că sezonul 1940-1941 a adus modificări importante în prima ligă din ţara noastră. Carpaţi Baia Mare şi Crişana Oradea nu au mai putut să evolueze în campionatul român, în timp ce U Cluj, nou-promovată, s-a mutat la Sibiu.

În sezonul 1941-1942, în prima ligă a Ungariei evoluau CA Oradea şi Ferar Cluj, două echipe din oraşe româneşti. Cele două au început să urce în clasament, iar în 1944, orădeanii au câştigat titlul de campioană a Ungariei, în timp ce clujenii s-au clasat pe locul 3. Era pentru prima oară când trofeul ajungea la o echipă care nu provenea din Budapesta. La cinci ani de la performanţa din Ungaria, CA Oradea a devenit, în 1949, .

Campionatul Iugoslaviei s-a destrămat din cauza războaielor

Sezonul 1990-1991 a fost ultimul în care echipele din Croaţia şi Slovenia au evoluat în prima ligă a Iugoslaviei, iar stagiunea următoare a adus plecarea cluburilor din Bosnia şi Macedonia. Războiul din Iugoslavia nu a produs amânarea campionatului, însă echipele au primit sancţiuni din partea UEFA, astfel că iugoslavii nu au avut participante în cupele europene, în sezoanele 1992-1993, 1993-1994 şi 1994-1995.

Pe 14 mai 1999, în urma bombardamentelor NATO asupra Iugoslaviei, campionatul a fost anulat, după ce se disputaseră 24 de etape, iar, o lună mai târziu, Partizan Belgrad a fost declarată campioană.

În plus, naţionala Iugoslaviei a avut de suferit din cauza războiului de la începutul anilor ’90. Calificată la EURO 1992, selecţionata a fost suspendată de UEFA şi FIFA, astfel că Danemarca i-a luat locul la turneul final.

Tensiunile din Ucraina au mutat echipe, iar Crimeea are un campionat nerecunoscut de UEFA

Din 2014, când a început escaladarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, mai multe echipe s-au mutat din zonele periculoase. În timpul sezonului 2014-2015, Şahtior Doneţk, Metalurg Doneţk, Olimpik Doneşk, Cernomoreț Odesa sau Zoria Lugansk şi-au schimbat “casa”.

În plus, după ce Crimeea a fost anexată, a fost înfiinţat un campionat care nu este recunoscut de UEFA. Prima ligă a Crimeei are la start 8 echipe, iar titlul, în sezoul 2020-2021, a fost câştigat de FC Sevastopol, după ce clubul cu acelaşi nume, care evolua în Ucraina, a fost dizolvat, iar unul nou a fost creat, sub legile ruseşti.

La scurt timp după înfiinţarea campionatului, UEFA a anunţat, în decembrie 2014, că echipelor din Crimeea le este interzis să participe în competiţiile din Rusia.

După ce Ucraina a fost invadată de Rusia, în dimineaţa zilei de 24 februarie, a fost declarată starea de război în ţara din Nordul României, iar .