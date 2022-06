Război în Ucraina, ziua 107. Zelenski a semnat un decret care impune sancțiuni contra a 35 de oficiali ruși. Planul Kremlinului de anexare a teritoriilor ocupate

Inferioară numeric, armata ucraineană pierde teren la Severodonețk. Cea mai mare parte a orașului este din nou în mâinile Rusiei.

Soldații ucraineni care luptă pentru controlul orașelor gemene Severodonețk și Lisiciansk din estul statului vecin se confruntă cu o lipsă acută de piese de artilerie. Anunțul a fost făcut la televiziunea națională de Petro Kuzik, comandantul batalionului Svoboda care luptă în regiune, citat de .

”Aici nu este o problemă că avem poziții proaste sau bune sau că manevrăm prost. Problema este legată de lipsa catastrofală de piese de artilerie”, a spus Kuzik.

În același timp, guvernatorul regiunii Lugansk, Serghii Gaidai, spune că Ucraina ar putea recuceri oraşul strategic Severodoneţk ”în 2, 3 zile”, de îndată ce va avea arme de artilerie occidentală ”cu rază lungă de acţiune”.

De reamintit faptul că armata rusă încearcă de săptămâni întregi să cucerească acest oraş industrial din regiunea Lugansk, important pentru controlul întregului bazin minier Donbas.

De altfel, însuși liderul de la Kiev, , spunea, miercuri, că bătălia pentru Severodonețk este una dintre cele mai dificile de la începutul invaziei rusești în Ucraina, iar acolo se decide soarta Donbasului.

Joi seara, președintele ucrainean a semnat un decret care impune sancțiuni personale împotriva a 35 de oficiali ruși de rang înalt, inclusiv a președintelui Vladimir Putin.

Alte persoane incluse pe această listă de sancțiuni sunt purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, prim-ministrul rus Mihail Mișustin, ministrul rus al apărării Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei Nikolai Patrușev și ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Volodymir Zelenskyy signed a decree imposing personal sanctions against Vladimir Putin and 34 other statesmen

Sanctions are blocking assets and property, preventing the withdrawal of capital from , a ban on any crossing of Ukrainian border and other measures.

— NEXTA (@nexta_tv)