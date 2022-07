Război în Ucraina, ziua 155. Zelenski: ”Vom ajuta Europa să reziste presiunii energetice ruse”. Discuție la nivel înalt SUA – Rusia

Armata ucraineană continuă asaltul în zona sudică, acolo unde vizează recuperarea zonelor pierdute în prima parte a războiului.

În noaptea de marți spre miercuri, forțele armate ale Ucrainei au bombardat podul Antonivski care permite accesul liniilor de suport pentru forțele ruse care au ocupat orașul Herson.

Construcția peste Nipru a fost lovită cu rachete HIMARS, primite de la americani. În replică, în același interval de timp, rușii au bombardat Harkov, Ciuguiv, Șevelivka și Krasnopillya.

Într-un mesaj postat miercuri seară pe un site de socializare, dă asigurări că Podul Antonivski lovit de Ucraina va fi reconstruit după o eliberare.

Liderul de la Kiev a spus că Ucraina a atacat podul din Herson pentru a complica demersul logistic al forțelor ruse. ”Orice ar fi planurile lor, îi vom distruge”, a amenințat Zelenski.

